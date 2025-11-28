Météo. Températures en légère hausse ou stables ce vendredi 28 novembre, avec un temps froid avec gelée sur les montagnes

Formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces du Sud.
– Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.
– Températures minimales de l’ordre de -03/04 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/17 °C sur les provinces du Sud et le Centre du pays, et de 05/12 °C partout ailleurs.
– Températures journalières en légère hausse à stable.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 novembre 2025:
– Oujda min 02 max 18
– Bouarfa min 01 max 16
– Al Hoceima min 06 max 18
– Tétouan min 06 max 17
– Sebta min 15 max 18
– Mellilia min 02 max 16
– Tanger min 12 max 18
– Kénitra min 05 max 19
– Rabat min 08 max 18
– Casablanca min 10 max 19
– El Jadida min 07 max 20
– Settat min 06 max 19
– Safi min 06 max 22
– Khouribga min 06 max 21
– Béni Mellal min 07 max 22
– Marrakech min 08 max 24
– Meknès min 03 max 20
– Fès min 03 max 20
– Ifrane min 02 max 13
– Taounate min 04 max 21
– Errachidia min 04 max 18
– Ouarzazate min 05 max 20
– Agadir min 14 max 26
– Essaouira min 11 max 22
– Laâyoune min 12 max 27
– Es-Semara min 12 max 25
– Dakhla min 14 max 23
– Aousserd min 14 max 26
– Lagouira min 16 max 27
– Midelt min 03 max 18.