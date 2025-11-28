Société

Météo. Températures en légère hausse ou stables ce vendredi 28 novembre, avec un temps froid avec gelée sur les montagnes

Chefchaouen, dans le nord du Royaume, connue comme la «perle bleue» du Maroc, en raison de ses fantastiques maisons et rues bleues.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/11/2025 à 06h00

Formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces du Sud.

– Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

– Températures minimales de l’ordre de -03/04 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/17 °C sur les provinces du Sud et le Centre du pays, et de 05/12 °C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère hausse à stable.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 novembre 2025:

Oujda min 02 max 18

Bouarfa min 01 max 16

Al Hoceima min 06 max 18

Tétouan min 06 max 17

Sebta min 15 max 18

Mellilia min 02 max 16

Tanger min 12 max 18

Kénitra min 05 max 19

Rabat min 08 max 18

Casablanca min 10 max 19

El Jadida min 07 max 20

Settat min 06 max 19

Safi min 06 max 22

Khouribga min 06 max 21

Béni Mellal min 07 max 22

Marrakech min 08 max 24

Meknès min 03 max 20

Fès min 03 max 20

Ifrane min 02 max 13

Taounate min 04 max 21

Errachidia min 04 max 18

Ouarzazate min 05 max 20

Agadir min 14 max 26

Essaouira min 11 max 22

Laâyoune min 12 max 27

Es-Semara min 12 max 25

Dakhla min 14 max 23

Aousserd min 14 max 26

Lagouira min 16 max 27

Midelt min 03 max 18.

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

