Météo. Températures en légère baisse dans l’ensemble ce mardi 4 novembre, avec des rafales de vent sur le Tangérois

- Formations brumeuses, par endroits, sur les côtes nord et sud, la méditerranée et le Nord de l’Oriental, la matinée et la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 04/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centres, le Souss, le Nord-Ouest des provinces sahariennes et l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 novembre 2025:

– Oujda min 13 max 27

– Bouarfa min 10 max 25

– Al Hoceima min 14 max 21

– Tétouan min 16 max 21

– Sebta min 19 max 21

– Mellilia min 18 max 22

– Tanger min 18 max 24

– Kénitra min 14 max 29

– Rabat min 15 max 26

– Casablanca min 15 max 24

– El Jadida min 14 max 29

– Settat min 15 max 31

– Safi min 13 max 32

– Khouribga min 15 max 29

– Béni Mellal min 16 max 30

– Marrakech min 15 max 33

– Meknès min 14 max 29

– Fès min 14 max 28

– Ifrane min 10 max 22

– Taounate min 15 max 29

– Errachidia min 13 max 26

– Ouarzazate min 11 max 27

– Agadir min 16 max 35

– Essaouira min 17 max 28

– Laâyoune min 17 max 36

– Es-Semara min 18 max 37

– Dakhla min 22 max 28

– Aousserd min 24 max 39

– Lagouira min 21 max 32

– Midelt min 9 max 25