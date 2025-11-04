Météo. Températures en légère baisse dans l’ensemble ce mardi 4 novembre, avec des rafales de vent sur le Tangérois

- Formations brumeuses, par endroits, sur les côtes nord et sud, la méditerranée et le Nord de l’Oriental, la matinée et la nuit.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
- Température minimale de l’ordre de 04/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centres, le Souss, le Nord-Ouest des provinces sahariennes et l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 novembre 2025:
– Oujda min 13 max 27
– Bouarfa min 10 max 25
– Al Hoceima min 14 max 21
– Tétouan min 16 max 21
– Sebta min 19 max 21
– Mellilia min 18 max 22
– Tanger min 18 max 24
– Kénitra min 14 max 29
– Rabat min 15 max 26
– Casablanca min 15 max 24
– El Jadida min 14 max 29
– Settat min 15 max 31
– Safi min 13 max 32
– Khouribga min 15 max 29
– Béni Mellal min 16 max 30
– Marrakech min 15 max 33
– Meknès min 14 max 29
– Fès min 14 max 28
– Ifrane min 10 max 22
– Taounate min 15 max 29
– Errachidia min 13 max 26
– Ouarzazate min 11 max 27
– Agadir min 16 max 35
– Essaouira min 17 max 28
– Laâyoune min 17 max 36
– Es-Semara min 18 max 37
– Dakhla min 22 max 28
– Aousserd min 24 max 39
– Lagouira min 21 max 32
– Midelt min 9 max 25