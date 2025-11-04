Société

Météo. Températures en légère baisse dans l’ensemble ce mardi 4 novembre, avec des rafales de vent sur le Tangérois

Mosquée Koutoubia, édifice religieux construit au XIIe siècle à Marrakech. Repère urbain et symbole important de la ville, la Koutoubia a été équipée en 2016 de panneaux et de chauffe-eaux solaires, et de lampes à LED éco-énergétiques.

Mosquée Koutoubia, édifice religieux construit au XIIe siècle à Marrakech. Repère urbain et symbole important de la ville, la Koutoubia a été équipée en 2016 de panneaux et de chauffe-eaux solaires, et de lampes à LED éco-énergétiques. . Abderrahmane Ait Ali

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2025 à 05h58

- Formations brumeuses, par endroits, sur les côtes nord et sud, la méditerranée et le Nord de l’Oriental, la matinée et la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 04/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centres, le Souss, le Nord-Ouest des provinces sahariennes et l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Résidus de pesticides dans les tomates marocaines: l’UFC-Que choisir alerte, l’ONSSA rassure

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 novembre 2025:

Oujda min 13 max 27

Bouarfa min 10 max 25

Al Hoceima min 14 max 21

Tétouan min 16 max 21

Sebta min 19 max 21

Mellilia min 18 max 22

Tanger min 18 max 24

Kénitra min 14 max 29

Rabat min 15 max 26

Casablanca min 15 max 24

El Jadida min 14 max 29

Settat min 15 max 31

Safi min 13 max 32

Khouribga min 15 max 29

Béni Mellal min 16 max 30

Marrakech min 15 max 33

Meknès min 14 max 29

Fès min 14 max 28

Ifrane min 10 max 22

Taounate min 15 max 29

Errachidia min 13 max 26

Ouarzazate min 11 max 27

Agadir min 16 max 35

Essaouira min 17 max 28

Laâyoune min 17 max 36

Es-Semara min 18 max 37

Dakhla min 22 max 28

Aousserd min 24 max 39

Lagouira min 21 max 32

Midelt min 9 max 25

#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

Revues de presse

