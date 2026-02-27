Météo. Températures en hausse sur les principales régions du Royaume ce vendredi 27 février, avec un temps froid avec gelée sur l’Atlas

Temps assez froid sur l’Atlas avec gelée matinale et nocturne.
– Temps peu à passagèrement nuageux sur les provinces sud avec gouttes éparses.
– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et la Méditerranée.
– Rafales de vent assez fortes sur le centre du pays et sur les provinces sud avec chasse-sables ou tempête de sable.
– Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas et ses versants est, de 06/11°C sur le Rif et le sud de l’Oriental, de 16/21°C sur le Sud-Est, le Souss et localement sur le nord des provinces sahariennes et de 11/16°C partout ailleurs.
– Températures en hausse sur l’Atlas, les plaines atlantiques centre, le Tangérois, le Souss et le nord des provinces sud et en légère baisse ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, localement peu agitée à agitée au nord de Larache et entre Tarfaya et Laâyoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 février 2026:
– Oujda min 11 max 25
– Bouarfa min 09 max 20
– Al Hoceima min 11 max 14
– Tétouan min 08 max 15
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 12 max 15
– Tanger min 11 max 18
– Kénitra min 10 max 21
– Rabat min 12 max 19
– Casablanca min 13 max 18
– El Jadida min 12 max 19
– Settat min 12 max 24
– Safi min 09 max 24
– Khouribga min 09 max 23
– Béni Mellal min 10 max 24
– Marrakech min 11 max 28
– Meknès min 10 max 24
– Fès min 10 max 24
– Ifrane min 04 max 14
– Taounate min 13 max 24
– Errachidia min 11 max 22
– Ouarzazate min 08 max 23
– Agadir min 18 max 31
– Essaouira min 12 max 24
– Laâyoune min 08 max 29
– Es-Semara min 11 max 26
– Dakhla min 15 max 21
– Aousserd min 10 max 25
– Lagouira min 13 max 21
– Midelt min 08 max 19.