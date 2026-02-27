Société

Météo. Températures en hausse sur les principales régions du Royaume ce vendredi 27 février, avec un temps froid avec gelée sur l’Atlas

Une vue de Oualidia, sur la côté atlantique marocaine.

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 27 février, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/02/2026 à 07h01

Temps assez froid sur l’Atlas avec gelée matinale et nocturne.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur les provinces sud avec gouttes éparses.

– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur le centre du pays et sur les provinces sud avec chasse-sables ou tempête de sable.

– Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas et ses versants est, de 06/11°C sur le Rif et le sud de l’Oriental, de 16/21°C sur le Sud-Est, le Souss et localement sur le nord des provinces sahariennes et de 11/16°C partout ailleurs.

– Températures en hausse sur l’Atlas, les plaines atlantiques centre, le Tangérois, le Souss et le nord des provinces sud et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, localement peu agitée à agitée au nord de Larache et entre Tarfaya et Laâyoune.

Lire aussi : Alerte Météo. Fortes rafales de vent avec tempête de sable ou de poussières de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 février 2026:

Oujda min 11 max 25

Bouarfa min 09 max 20

Al Hoceima min 11 max 14

Tétouan min 08 max 15

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 12 max 15

Tanger min 11 max 18

Kénitra min 10 max 21

Rabat min 12 max 19

Casablanca min 13 max 18

El Jadida min 12 max 19

Settat min 12 max 24

Safi min 09 max 24

Khouribga min 09 max 23

Béni Mellal min 10 max 24

Marrakech min 11 max 28

Meknès min 10 max 24

Fès min 10 max 24

Ifrane min 04 max 14

Taounate min 13 max 24

Errachidia min 11 max 22

Ouarzazate min 08 max 23

Agadir min 18 max 31

Essaouira min 12 max 24

Laâyoune min 08 max 29

Es-Semara min 11 max 26

Dakhla min 15 max 21

Aousserd min 10 max 25

Lagouira min 13 max 21

Midelt min 08 max 19.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/02/2026 à 07h01
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah submergent les plaines de Sehoul

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien
3
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
4
Pourquoi le prochain gouvernement français doit tourner la page avec l’Algérie et prendre des mesures radicales
5
270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert
6
Le cap des 100 milliards de DH franchi: le gouvernement dévoile son projet de marché secondaire des créances en souffrance
7
Un décret complémentaire met fin à la polémique sur l’identité visuelle des véhicules de transport funéraire
8
Successeur de Regragui: pourquoi Sektioui s’impose comme une évidence
Revues de presse

Voir plus