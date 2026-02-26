Météo. Températures en hausse ou stationnaires sur le Royaume ce jeudi 26 février, avec des averses locales sur les provinces du Sud et les montagnes

Temps passagèrement nuageux avec averses localement orageuses sur le Nord des provinces du Sud, et par endroits sur l’Atlas et les plaines atlantiques centre.
– Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux orientaux.
– Nuages bas matinaux et nocturnes donnant de la bruine sur la Méditerranée, le Gharb et le Nord de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, le Sud-est, les plaines atlantiques centre et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de -02/07°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et le Sud de l’Oriental, de 14/18°C sur le Sud-est, le Souss, le Saiss, le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines à l’ouest de l’Atlas, près des côtes sud et localement sur le Nord des provinces sahariennes, et de 07/14°C partout ailleurs.
– Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, Oulmès et le Sud-est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte sur le reste du littoral.
Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec tempête de sable et chasse-poussières de jeudi à vendredi dans certaines provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 26 février 2026 :
– Oujda min 12 max 25
– Bouarfa min 07 max 20
– Al Hoceima min 09 max 16
– Tétouan min 10 max 14
– Sebta min 13 max 15
– Mellilia min 11 max 15
– Tanger min 12 max 17
– Kénitra min 09 max 25
– Rabat min 10 max 25
– Casablanca min 12 max 19
– El Jadida min 14 max 19
– Settat min 08 max 24
– Safi min 13 max 23
– Khouribga min 09 max 22
– Béni Mellal min 07 max 22
– Marrakech min 09 max 27
– Meknès min 09 max 24
– Fès min 10 max 24
– Ifrane min 05 max 14
– Taounate min 15 max 24
– Errachidia min 07 max 22
– Ouarzazate min 09 max 21
– Agadir min 14 max 19
– Essaouira min 12 max 26
– Laâyoune min 11 max 21
– Es-Semara min 12 max 22
– Dakhla min 12 max 21
– Aousserd min 11 max 26
– Lagouira min 15 max 24
– Midelt min 08 max 17.