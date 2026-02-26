Société

Météo. Températures en hausse ou stationnaires sur le Royaume ce jeudi 26 février, avec des averses locales sur les provinces du Sud et les montagnes

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 26 février, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/02/2026 à 07h02

Temps passagèrement nuageux avec averses localement orageuses sur le Nord des provinces du Sud, et par endroits sur l’Atlas et les plaines atlantiques centre.

– Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux orientaux.

– Nuages bas matinaux et nocturnes donnant de la bruine sur la Méditerranée, le Gharb et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, le Sud-est, les plaines atlantiques centre et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de -02/07°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et le Sud de l’Oriental, de 14/18°C sur le Sud-est, le Souss, le Saiss, le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines à l’ouest de l’Atlas, près des côtes sud et localement sur le Nord des provinces sahariennes, et de 07/14°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, Oulmès et le Sud-est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte sur le reste du littoral.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec tempête de sable et chasse-poussières de jeudi à vendredi dans certaines provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 26 février 2026 :

Oujda min 12 max 25

Bouarfa min 07 max 20

Al Hoceima min 09 max 16

Tétouan min 10 max 14

Sebta min 13 max 15

Mellilia min 11 max 15

Tanger min 12 max 17

Kénitra min 09 max 25

Rabat min 10 max 25

Casablanca min 12 max 19

El Jadida min 14 max 19

Settat min 08 max 24

Safi min 13 max 23

Khouribga min 09 max 22

Béni Mellal min 07 max 22

Marrakech min 09 max 27

Meknès min 09 max 24

Fès min 10 max 24

Ifrane min 05 max 14

Taounate min 15 max 24

Errachidia min 07 max 22

Ouarzazate min 09 max 21

Agadir min 14 max 19

Essaouira min 12 max 26

Laâyoune min 11 max 21

Es-Semara min 12 max 22

Dakhla min 12 max 21

Aousserd min 11 max 26

Lagouira min 15 max 24

Midelt min 08 max 17.

