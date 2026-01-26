Société

Météo. Températures en hausse ce lundi 26 janvier, avec des averses sur les provinces du Nord

Oued Souss, vers Taroudant. Prenant sa source près du jbel Toubkal (Haut Atlas), point culminant d'Afrique du Nord, il se jette dans l'océan au sud d'Agadir. En montagne, il se nomme Assif Tifnout, et ne prend son nom qu'après avoir conflué avec le Zagmouzen, un affluent (jbel Siroua).

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 26 janvier 2026:

Le 26/01/2026 à 05h57

- Pluies ou averses localement importantes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

- Pluies par endroits sur le Saïss, Oulmes, le Nord du Moyen Atlas, le Nord de l’Oriental et les côtes atlantiques Nord.

- Flocons de neige sur le Moyen Atlas.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Ouest de la méditerranée, le Moyen Atlas, l’Oriental et par endroits sur le Saïss et près des côtes Nord.

- Température minimale de l’ordre de -4/2°c sur l’Atlas, de 2/8°c sur le Rif, les hauts plateaux, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, de 10/14°c sur l’extrême Sud, l’Est de la méditerranée, le Nord-Ouest et près des côtes atlantiques Nord, et de 8/10°c ailleurs.

- Température journalière en hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à localement très forte au Nord de Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 26 janvier 2026:

Oujda min 9 max 14

Bouarfa min 1 max 17

Al Hoceima min 11 max 17

Tétouan min 12 max 16

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 14 max 17

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 13 max 17

Rabat min 13 max 17

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 12 max 18

Settat min 9 max 17

Safi min 9 max 18

Khouribga min 6 max 15

Béni Mellal min 6 max 15

Marrakech min 5 max 17

Meknès min 8 max 13

Fès min 9 max 15

Ifrane min 2 max 6

Taounate min 10 max 12

Errachidia min 4 max 18

Ouarzazate min 2 max 18

Agadir min 8 max 19

Essaouira min 9 max 18

Laâyoune min 8 max 23

Es-Semara min 9 max 22

Dakhla min 13 max 23

Aousserd min 12 max 28

Lagouira min 11 max 26

Midelt min 4 max 13

Société

Société

Economie

Culture

