Météo. Températures en hausse ce lundi 26 janvier, avec des averses sur les provinces du Nord

Oued Souss, vers Taroudant. Prenant sa source près du jbel Toubkal (Haut Atlas), point culminant d'Afrique du Nord, il se jette dans l'océan au sud d'Agadir. En montagne, il se nomme Assif Tifnout, et ne prend son nom qu'après avoir conflué avec le Zagmouzen, un affluent (jbel Siroua). . Jean-Pascal Viault

- Pluies ou averses localement importantes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

- Pluies par endroits sur le Saïss, Oulmes, le Nord du Moyen Atlas, le Nord de l’Oriental et les côtes atlantiques Nord.

- Flocons de neige sur le Moyen Atlas.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Ouest de la méditerranée, le Moyen Atlas, l’Oriental et par endroits sur le Saïss et près des côtes Nord.

- Température minimale de l’ordre de -4/2°c sur l’Atlas, de 2/8°c sur le Rif, les hauts plateaux, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, de 10/14°c sur l’extrême Sud, l’Est de la méditerranée, le Nord-Ouest et près des côtes atlantiques Nord, et de 8/10°c ailleurs.

- Température journalière en hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à localement très forte au Nord de Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 26 janvier 2026:

– Oujda min 9 max 14

– Bouarfa min 1 max 17

– Al Hoceima min 11 max 17

– Tétouan min 12 max 16

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 14 max 17

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 13 max 17

– Rabat min 13 max 17

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 12 max 18

– Settat min 9 max 17

– Safi min 9 max 18

– Khouribga min 6 max 15

– Béni Mellal min 6 max 15

– Marrakech min 5 max 17

– Meknès min 8 max 13

– Fès min 9 max 15

– Ifrane min 2 max 6

– Taounate min 10 max 12

– Errachidia min 4 max 18

– Ouarzazate min 2 max 18

– Agadir min 8 max 19

– Essaouira min 9 max 18

– Laâyoune min 8 max 23

– Es-Semara min 9 max 22

– Dakhla min 13 max 23

– Aousserd min 12 max 28

– Lagouira min 11 max 26

– Midelt min 4 max 13