Météo. Températures en hausse ce lundi 26 janvier, avec des averses sur les provinces du Nord

- Pluies ou averses localement importantes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.
- Pluies par endroits sur le Saïss, Oulmes, le Nord du Moyen Atlas, le Nord de l’Oriental et les côtes atlantiques Nord.
- Flocons de neige sur le Moyen Atlas.
- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Ouest de la méditerranée, le Moyen Atlas, l’Oriental et par endroits sur le Saïss et près des côtes Nord.
- Température minimale de l’ordre de -4/2°c sur l’Atlas, de 2/8°c sur le Rif, les hauts plateaux, le Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud, de 10/14°c sur l’extrême Sud, l’Est de la méditerranée, le Nord-Ouest et près des côtes atlantiques Nord, et de 8/10°c ailleurs.
- Température journalière en hausse.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à localement très forte au Nord de Tan-Tan, agitée à forte au Sud de Tan-Tan et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 26 janvier 2026:
– Oujda min 9 max 14
– Bouarfa min 1 max 17
– Al Hoceima min 11 max 17
– Tétouan min 12 max 16
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 14 max 17
– Tanger min 14 max 16
– Kénitra min 13 max 17
– Rabat min 13 max 17
– Casablanca min 13 max 17
– El Jadida min 12 max 18
– Settat min 9 max 17
– Safi min 9 max 18
– Khouribga min 6 max 15
– Béni Mellal min 6 max 15
– Marrakech min 5 max 17
– Meknès min 8 max 13
– Fès min 9 max 15
– Ifrane min 2 max 6
– Taounate min 10 max 12
– Errachidia min 4 max 18
– Ouarzazate min 2 max 18
– Agadir min 8 max 19
– Essaouira min 9 max 18
– Laâyoune min 8 max 23
– Es-Semara min 9 max 22
– Dakhla min 13 max 23
– Aousserd min 12 max 28
– Lagouira min 11 max 26
– Midelt min 4 max 13