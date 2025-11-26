Météo. Températures en baisse sur l’Oriental et les provinces du Sud mercredi 26 novembre, avec des gelées sur les hauteurs

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur le nord-ouest des provinces sahariennes et le nord de l’Oriental.
- Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.
- Formations brumeuses par endroit sur les côtes centre.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de -5/0°C sur l’Atlas, de 1/4°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 5/11°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en baisse sur l’Oriental et l’intérieur des provinces du Sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 novembre 2025:
– Oujda min 5 max 14
– Bouarfa min 2 max 14
– Al Hoceima min 11 max 18
– Tétouan min 5 max 17
– Sebta min 12 max 18
– Mellilia min 14 max 18
– Tanger min 7 max 17
– Kénitra min 8 max 18
– Rabat min 9 max 19
– Casablanca min 11 max 18
– El Jadida min 8 max 19
– Settat min 9 max 19
– Safi min 7 max 21
– Khouribga min 7 max 17
– Béni Mellal min 7 max 20
– Marrakech min 9 max 22
– Meknès min 6 max 16
– Fès min 6 max 16
– Ifrane min 4 max 11
– Taounate min 9 max 17
– Errachidia min 5 max 19
– Ouarzazate min 6 max 21
– Agadir min 10 max 21
– Essaouira min 13 max 22
– Laâyoune min 12 max 24
– Es-Semara min 14 max 24
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 14 max 30
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 4 max 17