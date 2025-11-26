Société

Météo. Températures en baisse sur l’Oriental et les provinces du Sud mercredi 26 novembre, avec des gelées sur les hauteurs

Oued N'Fiss à Tinmel (au loin, la mosquée du même nom), Haut Atlas. Cet oued, qui prend sa source sur le flanc oriental du jbel Tichka, traverse ce douar, berceau de la dynastie almohade. Ibn Toumert s'y installa en 1123 pour créer un mouvement politico-religieux afin de renverser les Almoravides. . Jerzy Strzelecki

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 novembre 2025:

Le 26/11/2025 à 05h54

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur le nord-ouest des provinces sahariennes et le nord de l’Oriental.

- Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.

- Formations brumeuses par endroit sur les côtes centre.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -5/0°C sur l’Atlas, de 1/4°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 5/11°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse sur l’Oriental et l’intérieur des provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 novembre 2025:

Oujda min 5 max 14

Bouarfa min 2 max 14

Al Hoceima min 11 max 18

Tétouan min 5 max 17

Sebta min 12 max 18

Mellilia min 14 max 18

Tanger min 7 max 17

Kénitra min 8 max 18

Rabat min 9 max 19

Casablanca min 11 max 18

El Jadida min 8 max 19

Settat min 9 max 19

Safi min 7 max 21

Khouribga min 7 max 17

Béni Mellal min 7 max 20

Marrakech min 9 max 22

Meknès min 6 max 16

Fès min 6 max 16

Ifrane min 4 max 11

Taounate min 9 max 17

Errachidia min 5 max 19

Ouarzazate min 6 max 21

Agadir min 10 max 21

Essaouira min 13 max 22

Laâyoune min 12 max 24

Es-Semara min 14 max 24

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 14 max 30

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 4 max 17

