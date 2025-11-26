Météo. Températures en baisse sur l’Oriental et les provinces du Sud mercredi 26 novembre, avec des gelées sur les hauteurs

Oued N'Fiss à Tinmel (au loin, la mosquée du même nom), Haut Atlas. Cet oued, qui prend sa source sur le flanc oriental du jbel Tichka, traverse ce douar, berceau de la dynastie almohade. Ibn Toumert s'y installa en 1123 pour créer un mouvement politico-religieux afin de renverser les Almoravides. . Jerzy Strzelecki

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur le nord-ouest des provinces sahariennes et le nord de l’Oriental.

- Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.

- Formations brumeuses par endroit sur les côtes centre.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -5/0°C sur l’Atlas, de 1/4°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 5/11°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse sur l’Oriental et l’intérieur des provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 novembre 2025:

– Oujda min 5 max 14

– Bouarfa min 2 max 14

– Al Hoceima min 11 max 18

– Tétouan min 5 max 17

– Sebta min 12 max 18

– Mellilia min 14 max 18

– Tanger min 7 max 17

– Kénitra min 8 max 18

– Rabat min 9 max 19

– Casablanca min 11 max 18

– El Jadida min 8 max 19

– Settat min 9 max 19

– Safi min 7 max 21

– Khouribga min 7 max 17

– Béni Mellal min 7 max 20

– Marrakech min 9 max 22

– Meknès min 6 max 16

– Fès min 6 max 16

– Ifrane min 4 max 11

– Taounate min 9 max 17

– Errachidia min 5 max 19

– Ouarzazate min 6 max 21

– Agadir min 10 max 21

– Essaouira min 13 max 22

– Laâyoune min 12 max 24

– Es-Semara min 14 max 24

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 14 max 30

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 4 max 17