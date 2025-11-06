Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce jeudi 6 novembre, avec un temps demeurant chaud dans les provinces sahariennes

Temps passagèrement nuageux, avec pluies faibles sur le Rif ainsi que sur le Haut et le Moyen Atlas durant la matinée.
– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.
– Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques Centre et Sud, le matin et la nuit.
– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Centre et Sud.
– Températures minimales de l’ordre de 03 à 12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20 à 24 °C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 14 à 20 °C ailleurs.
– Températures diurnes en baisse notable sur la majorité du Royaume.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au nord de Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 06 novembre 2025:
– Oujda min 12 max 18
– Bouarfa min 11 max 25
– Al Hoceima min 14 max 19
– Tétouan min 11 max 20
– Sebta min 17 max 20
– Mellilia min 17 max 20
– Tanger min 18 max 24
– Kénitra min 15 max 23
– Rabat min 17 max 21
– Casablanca min 17 max 22
– El Jadida min 16 max 21
– Settat min 13 max 22
– Safi min 15 max 24
– Khouribga min 11 max 21
– Béni Mellal min 14 max 22
– Marrakech min 16 max 25
– Meknès min 11 max 19
– Fès min 12 max 19
– Ifrane min 06 max 14
– Taounate min 13 max 21
– Errachidia min 11 max 24
– Ouarzazate min 12 max 26
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 17 max 30
– Es-Semara min 17 max 30
– Dakhla min 18 max 27
– Aousserd min 21 max 37
– Lagouira min 18 max 29
– Midelt min 09 max 19.