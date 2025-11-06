Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce jeudi 6 novembre, avec un temps demeurant chaud dans les provinces sahariennes

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Temps passagèrement nuageux, avec pluies faibles sur le Rif ainsi que sur le Haut et le Moyen Atlas durant la matinée.

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques Centre et Sud, le matin et la nuit.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 03 à 12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20 à 24 °C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 14 à 20 °C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse notable sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au nord de Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 06 novembre 2025:

– Oujda min 12 max 18

– Bouarfa min 11 max 25

– Al Hoceima min 14 max 19

– Tétouan min 11 max 20

– Sebta min 17 max 20

– Mellilia min 17 max 20

– Tanger min 18 max 24

– Kénitra min 15 max 23

– Rabat min 17 max 21

– Casablanca min 17 max 22

– El Jadida min 16 max 21

– Settat min 13 max 22

– Safi min 15 max 24

– Khouribga min 11 max 21

– Béni Mellal min 14 max 22

– Marrakech min 16 max 25

– Meknès min 11 max 19

– Fès min 12 max 19

– Ifrane min 06 max 14

– Taounate min 13 max 21

– Errachidia min 11 max 24

– Ouarzazate min 12 max 26

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 17 max 30

– Es-Semara min 17 max 30

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 21 max 37

– Lagouira min 18 max 29

– Midelt min 09 max 19.