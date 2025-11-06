Société

Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce jeudi 6 novembre, avec un temps demeurant chaud dans les provinces sahariennes

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 6 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/11/2025 à 06h00

Temps passagèrement nuageux, avec pluies faibles sur le Rif ainsi que sur le Haut et le Moyen Atlas durant la matinée.

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas et formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques Centre et Sud, le matin et la nuit.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 03 à 12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20 à 24 °C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 14 à 20 °C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse notable sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au nord de Tan-Tan, et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 06 novembre 2025:

Oujda min 12 max 18

Bouarfa min 11 max 25

Al Hoceima min 14 max 19

Tétouan min 11 max 20

Sebta min 17 max 20

Mellilia min 17 max 20

Tanger min 18 max 24

Kénitra min 15 max 23

Rabat min 17 max 21

Casablanca min 17 max 22

El Jadida min 16 max 21

Settat min 13 max 22

Safi min 15 max 24

Khouribga min 11 max 21

Béni Mellal min 14 max 22

Marrakech min 16 max 25

Meknès min 11 max 19

Fès min 12 max 19

Ifrane min 06 max 14

Taounate min 13 max 21

Errachidia min 11 max 24

Ouarzazate min 12 max 26

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 17 max 30

Es-Semara min 17 max 30

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 21 max 37

Lagouira min 18 max 29

Midelt min 09 max 19.

