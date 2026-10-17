Météo. Températures en baisse sur le Royaume, à l’exception du Sud-Est, ce samedi 17 octobre

Averses orageuses sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.

- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la Méditerranée la matinée.

- Pluies faibles sur les plaines atlantiques nord et centre notamment la nuit.

- Rafales de vent modérées sur les provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 25/28°C sur les provinces sahariennes et de 15/20 ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud-est et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 octobre 2026 :

- Oujda min 16 max 27

- Bouarfa min 11 max 23

- Al Hoceima min 18 max 21

- Tétouan min 16 max 24

- Sebta min 19 max 22

- Mellilia min 19 max 23

- Tanger min 20 max 26

- Kénitra min 19 max 24

- Rabat min 14 max 24

- Casablanca min 17 max 23

- El Jadida min 19 max 23

- Settat min 14 max 29

- Safi min 16 max 25

- Khouribga min 20 max 28

- Béni Mellal min 18 max 28

- Marrakech min 18 max 30

- Meknès min 17 max 29

- Fès min 15 max 30

- Ifrane min 07 max 18

- Taounate min 17 max 29

- Errachidia min 15 max 26

- Ouarzazate min 18 max 27

- Agadir min 18 max 26

- Essaouira min 16 max 22

- Laâyoune min 18 max 30

- Es Semara min 21 max 34

- Dakhla min 20 max 32

- Aousserd min 23 max 37

- Lagouira min 23 max 33

- Midelt min 12 max 21.