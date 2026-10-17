Météo. Températures en baisse sur le Royaume, à l’exception du Sud-Est, ce samedi 17 octobre

Averses orageuses sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.
- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la Méditerranée la matinée.
- Pluies faibles sur les plaines atlantiques nord et centre notamment la nuit.
- Rafales de vent modérées sur les provinces Sud.
- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 25/28°C sur les provinces sahariennes et de 15/20 ailleurs.
- Température en hausse sur le Sud-est et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 octobre 2026 :
- Oujda min 16 max 27
- Bouarfa min 11 max 23
- Al Hoceima min 18 max 21
- Tétouan min 16 max 24
- Sebta min 19 max 22
- Mellilia min 19 max 23
- Tanger min 20 max 26
- Kénitra min 19 max 24
- Rabat min 14 max 24
- Casablanca min 17 max 23
- El Jadida min 19 max 23
- Settat min 14 max 29
- Safi min 16 max 25
- Khouribga min 20 max 28
- Béni Mellal min 18 max 28
- Marrakech min 18 max 30
- Meknès min 17 max 29
- Fès min 15 max 30
- Ifrane min 07 max 18
- Taounate min 17 max 29
- Errachidia min 15 max 26
- Ouarzazate min 18 max 27
- Agadir min 18 max 26
- Essaouira min 16 max 22
- Laâyoune min 18 max 30
- Es Semara min 21 max 34
- Dakhla min 20 max 32
- Aousserd min 23 max 37
- Lagouira min 23 max 33
- Midelt min 12 max 21.