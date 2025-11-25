Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du pays ce mardi 25 novembre, avec des pluies sur le Nord

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux, la matinée et la nuit.
- Formations brumeuses par endroits sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.
- Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.
- Ondées éparses sur la Méditerranée, le Saiss, le reste du Gharb, Chaouia et le Nord de l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas et les côtes Centre.
- Températures minimales de l’ordre de -1/5°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 5/11°C partout ailleurs.
- Températures en baisse sur la majeure partie du pays.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, et le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 novembre 2025:
– Oujda min 7 max 15
– Bouarfa min 3 max 19
– Al Hoceima min 11 max 19
– Tétouan min 11 max 18
– Sebta min 14 max 18
– Mellilia min 14 max 19
– Tanger min 12 max 18
– Kénitra min 10 max 18
– Rabat min 10 max 19
– Casablanca min 11 max 20
– El Jadida min 7 max 21
– Settat min 9 max 19
– Safi min 10 max 21
– Khouribga min 5 max 18
– Béni Mellal min 7 max 19
– Marrakech min 10 max 22
– Meknès min 6 max 18
– Fès min 8 max 18
– Ifrane min 5 max 11
– Taounate min 6 max 12
– Errachidia min 7 max 20
– Ouarzazate min 6 max 23
– Agadir min 15 max 21
– Essaouira min 11 max 21
– Laâyoune min 17 max 28
– Es-Semara min 17 max 27
– Dakhla min 19 max 29
– Aousserd min 18 max 29
– Lagouira min 20 max 28
– Midelt min 6 max 15