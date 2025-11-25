Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du pays ce mardi 25 novembre, avec des pluies sur le Nord

Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés. . DR

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux, la matinée et la nuit.

- Formations brumeuses par endroits sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.

- Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

- Ondées éparses sur la Méditerranée, le Saiss, le reste du Gharb, Chaouia et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas et les côtes Centre.

- Températures minimales de l’ordre de -1/5°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 5/11°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 novembre 2025:

– Oujda min 7 max 15

– Bouarfa min 3 max 19

– Al Hoceima min 11 max 19

– Tétouan min 11 max 18

– Sebta min 14 max 18

– Mellilia min 14 max 19

– Tanger min 12 max 18

– Kénitra min 10 max 18

– Rabat min 10 max 19

– Casablanca min 11 max 20

– El Jadida min 7 max 21

– Settat min 9 max 19

– Safi min 10 max 21

– Khouribga min 5 max 18

– Béni Mellal min 7 max 19

– Marrakech min 10 max 22

– Meknès min 6 max 18

– Fès min 8 max 18

– Ifrane min 5 max 11

– Taounate min 6 max 12

– Errachidia min 7 max 20

– Ouarzazate min 6 max 23

– Agadir min 15 max 21

– Essaouira min 11 max 21

– Laâyoune min 17 max 28

– Es-Semara min 17 max 27

– Dakhla min 19 max 29

– Aousserd min 18 max 29

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 6 max 15