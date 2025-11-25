Société

Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du pays ce mardi 25 novembre, avec des pluies sur le Nord

Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 novembre 2025:

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux, la matinée et la nuit.

- Formations brumeuses par endroits sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.

- Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

- Ondées éparses sur la Méditerranée, le Saiss, le reste du Gharb, Chaouia et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas et les côtes Centre.

- Températures minimales de l’ordre de -1/5°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 5/11°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 25 novembre 2025:

Oujda min 7 max 15

Bouarfa min 3 max 19

Al Hoceima min 11 max 19

Tétouan min 11 max 18

Sebta min 14 max 18

Mellilia min 14 max 19

Tanger min 12 max 18

Kénitra min 10 max 18

Rabat min 10 max 19

Casablanca min 11 max 20

El Jadida min 7 max 21

Settat min 9 max 19

Safi min 10 max 21

Khouribga min 5 max 18

Béni Mellal min 7 max 19

Marrakech min 10 max 22

Meknès min 6 max 18

Fès min 8 max 18

Ifrane min 5 max 11

Taounate min 6 max 12

Errachidia min 7 max 20

Ouarzazate min 6 max 23

Agadir min 15 max 21

Essaouira min 11 max 21

Laâyoune min 17 max 28

Es-Semara min 17 max 27

Dakhla min 19 max 29

Aousserd min 18 max 29

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 6 max 15

