Météo. Températures du jour en légère hausse sur le Nord ce samedi 11 octobre, en baisse ailleurs

Bab El Mrissa, à Salé, avant sa réhabilitation. C'est la porte la plus remarquable des remparts de la ville voisine de Rabat, construits au XIIIe siècle. Bab El Mrissa enjambait un canal vers le Bouregreg, menant vers un port intérieur et à l'arsenal maritime des corsaires de Salé.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/10/2025 à 05h54

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Oriental et les côtes Centre et Sud.

- Chasse-poussières par endroit sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 06/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 15/21°C partout ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse sur le Nord et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 octobre 2025:

Oujda min 16 max 27

Bouarfa min 13 max 25

Al Hoceima min 16 max 21

Tétouan min 18 max 20

Sebta min 21 max 23

Mellilia min 21 max 23

Tanger min 20 max 26

Kénitra min 15 max 28

Rabat min 16 max 26

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 17 max 26

Settat min 14 max 29

Safi min 15 max 27

Khouribga min 12 max 27

Béni Mellal min 12 max 27

Marrakech min 13 max 30

Meknès min 16 max 29

Fès min 17 max 30

Ifrane min 10 max 23

Taounate min 19 max 31

Errachidia min 17 max 30

Ouarzazate min 13 max 30

Agadir min 15 max 23

Essaouira min 15 max 24

Laâyoune min 17 max 26

Es-Semara min 17 max 30

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 22 max 37

Lagouira min 22 max 30

Midelt min 13 max 24

