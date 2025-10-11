Météo. Températures du jour en légère hausse sur le Nord ce samedi 11 octobre, en baisse ailleurs

Bab El Mrissa, à Salé, avant sa réhabilitation. C'est la porte la plus remarquable des remparts de la ville voisine de Rabat, construits au XIIIe siècle. Bab El Mrissa enjambait un canal vers le Bouregreg, menant vers un port intérieur et à l'arsenal maritime des corsaires de Salé. . DR

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Oriental et les côtes Centre et Sud.

- Chasse-poussières par endroit sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 06/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 15/21°C partout ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse sur le Nord et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 octobre 2025:

– Oujda min 16 max 27

– Bouarfa min 13 max 25

– Al Hoceima min 16 max 21

– Tétouan min 18 max 20

– Sebta min 21 max 23

– Mellilia min 21 max 23

– Tanger min 20 max 26

– Kénitra min 15 max 28

– Rabat min 16 max 26

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 17 max 26

– Settat min 14 max 29

– Safi min 15 max 27

– Khouribga min 12 max 27

– Béni Mellal min 12 max 27

– Marrakech min 13 max 30

– Meknès min 16 max 29

– Fès min 17 max 30

– Ifrane min 10 max 23

– Taounate min 19 max 31

– Errachidia min 17 max 30

– Ouarzazate min 13 max 30

– Agadir min 15 max 23

– Essaouira min 15 max 24

– Laâyoune min 17 max 26

– Es-Semara min 17 max 30

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 22 max 37

– Lagouira min 22 max 30

– Midelt min 13 max 24