Météo. Températures du jour en légère hausse sur le Nord ce samedi 11 octobre, en baisse ailleurs

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes atlantiques.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Oriental et les côtes Centre et Sud.
- Chasse-poussières par endroit sur les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 06/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 15/21°C partout ailleurs.
- Températures du jour en légère hausse sur le Nord et en baisse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 octobre 2025:
– Oujda min 16 max 27
– Bouarfa min 13 max 25
– Al Hoceima min 16 max 21
– Tétouan min 18 max 20
– Sebta min 21 max 23
– Mellilia min 21 max 23
– Tanger min 20 max 26
– Kénitra min 15 max 28
– Rabat min 16 max 26
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 17 max 26
– Settat min 14 max 29
– Safi min 15 max 27
– Khouribga min 12 max 27
– Béni Mellal min 12 max 27
– Marrakech min 13 max 30
– Meknès min 16 max 29
– Fès min 17 max 30
– Ifrane min 10 max 23
– Taounate min 19 max 31
– Errachidia min 17 max 30
– Ouarzazate min 13 max 30
– Agadir min 15 max 23
– Essaouira min 15 max 24
– Laâyoune min 17 max 26
– Es-Semara min 17 max 30
– Dakhla min 18 max 24
– Aousserd min 22 max 37
– Lagouira min 22 max 30
– Midelt min 13 max 24