Météo. Température en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs, ce vendredi 24 octobre

Nuages bas très denses avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est, les plaines à l’Ouest du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 24 octobre 2025 :

– Oujda min 17 max 33

– Bouarfa min 14 max 30

– Al Hoceima min 16 max 27

– Tétouan min 16 max 31

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 20 max 27

– Tanger min 18 max 30

– Kénitra min 18 max 30

– Rabat min 17 max 25

– Casablanca min 19 max 24

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 16 max 34

– Safi min 17 max 25

– Khouribga min 17 max 35

– Béni Mellal min 20 max 35

– Marrakech min 18 max 37

– Meknès min 19 max 34

– Fès min 18 max 35

– Ifrane min 15 max 26

– Taounate min 19 max 36

– Errachidia min 17 max 32

– Ouarzazate min 16 max 32

– Agadir min 17 max 21

– Essaouira min 16 max 21

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 18 max 31

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 22 max 39

– Lagouira min 19 max 29

– Midelt min 14 max 29.