Météo. Température en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs, ce vendredi 24 octobre

Nuages bas très denses avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est, les plaines à l’Ouest du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 24 octobre 2025 :
– Oujda min 17 max 33
– Bouarfa min 14 max 30
– Al Hoceima min 16 max 27
– Tétouan min 16 max 31
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 20 max 27
– Tanger min 18 max 30
– Kénitra min 18 max 30
– Rabat min 17 max 25
– Casablanca min 19 max 24
– El Jadida min 20 max 24
– Settat min 16 max 34
– Safi min 17 max 25
– Khouribga min 17 max 35
– Béni Mellal min 20 max 35
– Marrakech min 18 max 37
– Meknès min 19 max 34
– Fès min 18 max 35
– Ifrane min 15 max 26
– Taounate min 19 max 36
– Errachidia min 17 max 32
– Ouarzazate min 16 max 32
– Agadir min 17 max 21
– Essaouira min 16 max 21
– Laâyoune min 17 max 29
– Es-Semara min 18 max 31
– Dakhla min 17 max 26
– Aousserd min 22 max 39
– Lagouira min 19 max 29
– Midelt min 14 max 29.