Météo. Température en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs, ce vendredi 24 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 24 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/10/2025 à 06h00

Nuages bas très denses avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est, les plaines à l’Ouest du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume et en baisse à stationnaire partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 24 octobre 2025 :

Oujda min 17 max 33

Bouarfa min 14 max 30

Al Hoceima min 16 max 27

Tétouan min 16 max 31

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 20 max 27

Tanger min 18 max 30

Kénitra min 18 max 30

Rabat min 17 max 25

Casablanca min 19 max 24

El Jadida min 20 max 24

Settat min 16 max 34

Safi min 17 max 25

Khouribga min 17 max 35

Béni Mellal min 20 max 35

Marrakech min 18 max 37

Meknès min 19 max 34

Fès min 18 max 35

Ifrane min 15 max 26

Taounate min 19 max 36

Errachidia min 17 max 32

Ouarzazate min 16 max 32

Agadir min 17 max 21

Essaouira min 16 max 21

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 18 max 31

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 22 max 39

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 14 max 29.

