Météo. Température du jour en hausse sur le sud ce samedi 4 octobre, et en baisse sur le nord du pays

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 octobre 2025:

Le 04/10/2025 à 05h58

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et les provinces sahariennes.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 8/15°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en hausse sur la partie Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Rabat et peu agitée à agitée au Sud.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 octobre 2025 :

Oujda min 17 max 33

Bouarfa min 13 max 30

Al Hoceima min 16 max 26

Tétouan min 14 max 31

Sebta min 18 max 23

Mellilia min 16 max 24

Tanger min 17 max 27

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 20 max 24

El Jadida min 20 max 26

Settat min 17 max 31

Safi min 19 max 28

Khouribga min 18 max 32

Béni Mellal min 19 max 32

Marrakech min 18 max 34

Meknès min 18 max 31

Fès min 18 max 33

Ifrane min 11 max 25

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 20 max 32

Ouarzazate min 17 max 33

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 18 7ax 25

Laâyoune min 19 max 34

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 18 max 30

Aousserd min 26 max 42

Lagouira min 22 max 35

Midelt min 16 max 28

