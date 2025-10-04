Météo. Température du jour en hausse sur le sud ce samedi 4 octobre, et en baisse sur le nord du pays

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.
- Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et les provinces sahariennes.
- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 8/15°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/20°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en hausse sur la partie Sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Rabat et peu agitée à agitée au Sud.
températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 octobre 2025 :
– Oujda min 17 max 33
– Bouarfa min 13 max 30
– Al Hoceima min 16 max 26
– Tétouan min 14 max 31
– Sebta min 18 max 23
– Mellilia min 16 max 24
– Tanger min 17 max 27
– Kénitra min 19 max 26
– Rabat min 19 max 26
– Casablanca min 20 max 24
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 17 max 31
– Safi min 19 max 28
– Khouribga min 18 max 32
– Béni Mellal min 19 max 32
– Marrakech min 18 max 34
– Meknès min 18 max 31
– Fès min 18 max 33
– Ifrane min 11 max 25
– Taounate min 19 max 34
– Errachidia min 20 max 32
– Ouarzazate min 17 max 33
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 18 7ax 25
– Laâyoune min 19 max 34
– Es-Semara min 18 max 36
– Dakhla min 18 max 30
– Aousserd min 26 max 42
– Lagouira min 22 max 35
– Midelt min 16 max 28