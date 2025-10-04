Météo. Température du jour en hausse sur le sud ce samedi 4 octobre, et en baisse sur le nord du pays

La Moulouya (520 km) prend sa source dans le jbel Ayachi (Moyen Atlas). Les Romains l'appelaient Malva: cet oued formait la frontière orientale du royaume de Maurétanie, depuis le roi Bocchus Ier (vers 110 av. J.-C). Il irrigue de nos jours des terres agricoles, avec les barrages Mohammed V et Hassan II. . Hadraj

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine sur la méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et les provinces sahariennes.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 8/15°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en hausse sur la partie Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Rabat et peu agitée à agitée au Sud.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 octobre 2025 :

– Oujda min 17 max 33

– Bouarfa min 13 max 30

– Al Hoceima min 16 max 26

– Tétouan min 14 max 31

– Sebta min 18 max 23

– Mellilia min 16 max 24

– Tanger min 17 max 27

– Kénitra min 19 max 26

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 20 max 24

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 17 max 31

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 18 max 32

– Béni Mellal min 19 max 32

– Marrakech min 18 max 34

– Meknès min 18 max 31

– Fès min 18 max 33

– Ifrane min 11 max 25

– Taounate min 19 max 34

– Errachidia min 20 max 32

– Ouarzazate min 17 max 33

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 18 7ax 25

– Laâyoune min 19 max 34

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 18 max 30

– Aousserd min 26 max 42

– Lagouira min 22 max 35

– Midelt min 16 max 28