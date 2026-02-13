Météo. Pluies orageuses sur plusieurs régions du Royaume ce vendredi 13 février, avec des chutes de neige prévues en altitude

Des chutes de neige à Ifrane durant le mois de janvier 2026. DR

Pluies et averses parfois orageuses sur le Nord-Ouest, le Rif, le Loukkos, le nord du Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Haut et le Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l’Oriental.

– Pluies par endroits sur les plaines atlantiques nord, les plaines à l’ouest du Haut et du Moyen Atlas et l’Oriental.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et l’Oriental, à partir de 1.400 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 14/19°C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, la vallée de la Moulouya et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sensible.

– Mer agitée à forte, devenant localement forte à très forte à l’est de la Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Cap Sim, peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 février 2026:

– Oujda min 09 max 18

– Bouarfa min 06 max 23

– Al Hoceima min 11 max 21

– Tétouan min 16 max 18

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 13 max 18

– Tanger min 15 max 17

– Kénitra min 14 max 18

– Rabat min 14 max 17

– Casablanca min 12 max 17

– El Jadida min 13 max 18

– Settat min 09 max 15

– Safi min 13 max 18

– Khouribga min 07 max 12

– Béni Mellal min 08 max 15

– Marrakech min 09 max 18

– Meknès min 09 max 14

– Fès min 10 max 15

– Ifrane min 00 max 09

– Taounate min 10 max 15

– Errachidia min 09 max 24

– Ouarzazate min 08 max 22

– Agadir min 15 max 18

– Essaouira min 12 max 18

– Laâyoune min 14 max 23

– Es-Semara min 13 max 23

– Dakhla min 14 max 24

– Aousserd min 18 max 34

– Lagouira min 16 max 33

– Midelt min 03 max 13.