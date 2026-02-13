Société

Météo. Pluies orageuses sur plusieurs régions du Royaume ce vendredi 13 février, avec des chutes de neige prévues en altitude

Des chutes de neige à Ifrane durant le mois de janvier 2026. DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 13 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/02/2026 à 05h59

Pluies et averses parfois orageuses sur le Nord-Ouest, le Rif, le Loukkos, le nord du Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Haut et le Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l’Oriental.

– Pluies par endroits sur les plaines atlantiques nord, les plaines à l’ouest du Haut et du Moyen Atlas et l’Oriental.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et l’Oriental, à partir de 1.400 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord-Ouest, l’Atlas et ses régions voisines, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Chasse-sables par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 14/19°C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, la vallée de la Moulouya et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sensible.

– Mer agitée à forte, devenant localement forte à très forte à l’est de la Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Cap Sim, peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes pluies orageuses, chutes de neige et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 février 2026:

Oujda min 09 max 18

Bouarfa min 06 max 23

Al Hoceima min 11 max 21

Tétouan min 16 max 18

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 13 max 18

Tanger min 15 max 17

Kénitra min 14 max 18

Rabat min 14 max 17

Casablanca min 12 max 17

El Jadida min 13 max 18

Settat min 09 max 15

Safi min 13 max 18

Khouribga min 07 max 12

Béni Mellal min 08 max 15

Marrakech min 09 max 18

Meknès min 09 max 14

Fès min 10 max 15

Ifrane min 00 max 09

Taounate min 10 max 15

Errachidia min 09 max 24

Ouarzazate min 08 max 22

Agadir min 15 max 18

Essaouira min 12 max 18

Laâyoune min 14 max 23

Es-Semara min 13 max 23

Dakhla min 14 max 24

Aousserd min 18 max 34

Lagouira min 16 max 33

Midelt min 03 max 13.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/02/2026 à 05h59
#DGM#températures#Météorologie#Météo#neige#Climat#pluies

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Fortes pluies orageuses, chutes de neige et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un évènement inédit. Découvrez en images la toute première girafonne née au Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Épisode pluvieux à venir: voici les régions où les cumuls seront les plus élevés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sécurité alimentaire en Afrique: l’engagement du Maroc dans la coopération Sud-Sud

Articles les plus lus

1
Barrages, dégâts, gestion de crise: les détails (et grandes leçons) des inondations au Maroc
2
Inondations: la solidarité s’étend aussi aux animaux abandonnés à Ksar El Kébir
3
Ifrane: après des années de sécheresse, les pluies abondantes redonnent vie aux sources naturelles
4
Report sine die de la haute commission mixte Maroc-Égypte: simple contretemps ou refroidissement discret?
5
Patrice Motsepe: le double jeu d’un homme d’affaires, de pouvoir… et de vacuité
6
L’Australie a raison d’interdire les réseaux sociaux aux enfants
7
Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%
8
Nouveau bavardage de Tebboune: aucune mention du Maroc, ni de la «cause sahraouie»
Revues de presse

Voir plus