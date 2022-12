Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 12 décembre 2022.

- Pluies ou averses à Tanger et sa région, dans le Rif et le bassin du Loukkos.

- Faibles pluies éparses dans les plaines de Abda et des Doukkala, au nord d'Essaouira, dans la plaine du Saïss, le bassin des Ouled Abdoun, ainsi que dans les Haut et Moyen Atlas, y compris dans la région d’Oulmès.

- Bancs de brume le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, ainsi que dans l’ensemble de celles au sud du Royaume.

- Il fera froid dans les montagnes du Rif et de l’Atlas.

- Fortes rafales de vent à Tanger et sa région, dans le Rif, la plaine du Saïss, ainsi que dans le nord de l’Oriental.

- Maximales en légère hausse par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, ainsi qu’entre Tan-Tan et Boujdour, agitée à forte dans le détroit, de même qu’entre le cap Spartel et Tan-Tan, et entre Boujdour et Lagouira.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 12 décembre 2022.

Oujda : min (+14°C) ; max (+22°C)

Bouarfa : min (+8°C) ; max (+20°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+19°C)

Melilia : min (+14°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+17°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+21°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+21°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+20°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+17°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+19°C)

Marrakech : min (+11°C) ; max (+23°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+19°C)

Fès : min (+12°C) ; max (+20°C)

Midelt : min (+8°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (+8°C) ; max (+12°C)

Taounate : min (+14°C) ; max (+19°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+22°C)

Ouarzazate : min (+8°C) ; max (+25°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+33°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+35°C).