La Moulouya (520 km) prend sa source dans le jbel Ayachi (Moyen Atlas). Les Romains l'appelaient Malva: cet oued formait la frontière orientale du royaume de Maurétanie, depuis le roi Bocchus Ier (vers 110 av. J.-C). Il irrigue de nos jours des terres agricoles, avec les barrages Mohammed V et Hassan II.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 22 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid et gel par endroits dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, de même que dans les Hauts Plateaux.

- Pluies ou averses parfois orageuses dans la vallée de la Moulouya, l'Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne, la plaine du Saïss ainsi que dans les Moyen et Haut Atlas, au cours de l’après-midi et à la nuit tombée.

- De faibles pluies éparses sont attendues dans les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss.

- Quelques flocons de neige aux sommets des Moyen et Haut Atlas.

- Rafales de vent relativement fortes dans les côtes au sud du Royaume, de même que vers Figuig, dans le sud de l'Oriental. Chasse-sable attendus dans ces régions.

- Les températures du jour resteront quasi-stationnaires par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, et peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 22 mars 2022.

Oujda : min (+9°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+20°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+21°C)

Tétouan : min (+8°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+9°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+10°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+20°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+20°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+9°C) ; max (+21°C)

Beni Mellal : min (+9°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+9°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (-3°C) ; max (+16°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+12°C) ; max (+24°C)

Ouarzazate : min (+12°C) ; max (+25°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+11°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+13°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+12°C) ; max (+27°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+33°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+28°C).