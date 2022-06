Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée, quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 juin 2022.

- Temps relativement chaud dans le Tafilalet, l'Oriental et à l’intérieur des terres dans la plaine du Souss.

- Des nuages à basse altitude circuleront fréquemment le long des côtes proches des plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss, de même que près de Tan-Tan. Ce temps nuageux s’accompagnera de bancs de brume ou de bruine par endroits.

- Des nuages d’origine tropicale provoqueront des averses orageuses dans le sud du Sahara.

- Averses orageuses dans l’Oriental, à l’est du Rif, le long de la rive méditerranéenne, l’Atlas et le Tafilalet.

- Chasse-sable par endroits dans le Tafilalet et à l’intérieur des terres au Sahara.

- Rafales de vents relativement fortes dans le Tafilalet de même que le long des côtes entre Agadir et Lagouira.

- Les température de ce jour sont en baisse par rapport à hier.

- Mer peu agitée à parfois agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs le long du reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 20 juin 2022.



Oujda : min (+21°C) ; max (+34°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+19°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+29°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+29°C)

Mellilia : min (+19°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+31°C)

Khouribga : min (+18°C) ; max (+32°C)

Beni Mellal : min (+22°C) ; max (+32°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+30°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+31°C)

Ifrane : min (+17°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+20°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+27°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+25°C) ; max (+35°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+35°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+27°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+26°C).