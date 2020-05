© Copyright : DR

De fortes rafales de vent de niveau orange et des averses orageuses localement fortes intéresseront mercredi et jeudi plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mardi 12 mai la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, de fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) concerneront mercredi de 11h à 24h les provinces de Marrakech, Chichaoua, Youssoufia, Rhamna, Al-Haouz, Azilal, Beni-Mellal, Kelaa des Sraghna, Fquih-BenSaleh, Khouribga, Taounate, Taza, Sefrou, Meknès, Fès, El Hajeb, Khemisset, Ifrane et Boulmane, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Elles concerneront également Taourirt, Jerada, Guercif, Oujda, Essaouia, Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, Nouasseur, Casablanca, Medioua, Benslimane, Mohammedia, Skhirat-Temara, Rabat-Salé, Settat et Ouarzzazate, a ajouté la même source.

Des rafales de vent assez fortes (60 à 70 km/h) sont prévues, durant la même validité, dans les provinces de Taroudant, Tata, Guelmim, Tiznit, Midelt, Chefchaouen, Ouezzane, Sidi Kacem, Khénifra, Zagora, Errachidia et Tinghir, a relevé la DMN, notant que ces rafales pourront reprendre le jeudi sur les plaines nord et centre et sur le Sud-Est.

Des averses orageuses localement fortes (niveau orange) sont attendues, du mercredi à 16h au jeudi à 06h, dans les provinces d'Azilal, d'Al Haouz, de Beni Mellal, de Khénifra, d'Ifrane, de Sefrou, de Taza, de Guercif, de Taourirt, de Nador, de Berkane, de Driouch et d'Oujda.

Ces averses seront accompagnées par des rafales de vent et de la grêle par endroits, a ajouté la Direction de la météorologie nationale.