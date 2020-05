Baie de Cala Iris, province d'Al Hoceima. Al Hoceima avait été classée, en 2015, septième plus belle ville au monde pour la beauté de ses plages, par le très select site de voyages Urban City Guides (ucityguides.com).

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 16 mai 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Des passages nuageux denses avec des pluies ou des averses et des orages intéresseront par endroits le nord du royaume, le Rif, la rive méditerranéenne, l'Oriental, le centre du pays, les plaines du Saïss, les reliefs de l'Atlas, leurs régions voisines et le sud-est.

- Quelques chutes de neige sont prévues sur les sommets des reliefs des Haut et Moyen Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Nuages à basse altitude ce matin et la nuit suivante, formations brumeuses sur le littoral atlantique et ses plaines proches, ainsi que sur la rive méditerranéenne.

- Chasse-sable par endroits sur les provinces du sud, le sud de l'Oriental et le sud-est.

- Vent assez fort de secteur nord à ouest sur les provinces du sud, modéré à assez fort de secteur nord à Est sur le sud-est et de secteur ouest à nord ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Rabat, Tarfaya et Boujdour, et mer belle à très agitée dans le reste du littoral.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du samedi 16 mai 2020.

Oujda : min (+11°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+21°C)

Al-Hoceima : min (+14°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+9°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+9°C) ; max (+22°C)

Mellilia : min (+14°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+20°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+20°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+20°C)

El Jadida : min (+15°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+20°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+20°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+18°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+23°C)

Meknès : min (+11°C) ; max (+17°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (+4°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+20°C)

Errachidia : min (+9°C) ; max (+22°C)

Ouarzazate : min (+9°C) ; max (+23°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+20°C)

Aousserd : min (+15°C) ; max (+31°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+22°C).