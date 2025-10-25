Météo: à quoi faut-il s’attendre dès la semaine prochaine

Le temps est resté globalement stable sur la majorité des régions du Royaume ce samedi, comme l’explique Houcine Youaâbed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie.

Des nuages bas denses ont couvert les côtes atlantiques centrales et les provinces sahariennes, accompagnés localement de brouillard et de fines bruines par moments.

La chaleur s’st maintenue sur l’extrême sud des provinces sahariennes, le sud-est et la vallée de la Moulouya. Toutefois, de fortes rafales de vent ont été attendues sur le sud de l’Oriental, les pentes sud-est, l’extrême sud et parfois sur le Haut Atlas, pouvant provoquer des soulèvements de poussière localement.

Concernant la journée de dimanche, Houcine Youaâbed a annoncé que le temps commencera à devenir plus instable, marquant la fin de la période de chaleur et de stabilité. Des pluies sont attendues sur les régions de Tanger et du Loukkos, avec une baisse des températures diurnes sur le nord et une stabilité ou légère baisse sur le reste du pays.

À partir du mardi 28 octobre, un creux dépressionnaire s’approchera du nord du Maroc, provoquant un temps variable et instable sur les régions du nord, la côte méditerranéenne, le Rif, l’Atlas et l’Oriental. Ce changement s’accompagnera d’une baisse progressive des températures sur l’ensemble du territoire au cours des journées de mercredi et jeudi.