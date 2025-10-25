Météo. Température en baisse au Nord et rafales au Sud ce samedi 25 octobre avec des nuages bas généralisés

- Nuages bas très denses avec formations brumeuses et bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Centre et les provinces sahariennes.
- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, le Sud-Est et la vallée de Moulouya.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les versant Sud-Est, l’extrême Sud des provinces sahariennes et localement sur le Haut Atlas avec chasse-poussières par endroit.
- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/28°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur les plaines Nord et Centre et en hausse à stationnaire partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit , et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 25 octobre 2025 :
– Oujda min 15 max 35
– Bouarfa min 14 max 29
– Al Hoceima min 18 max 28
– Tétouan min 18 max 28
– Sebta min 18 max 27
– Mellilia min 19 max 26
– Tanger min 17 max 26
– Kénitra min 17 max 23
– Rabat min 16 max 23
– Casablanca min 18 max 23
– El Jadida min 19 max 23
– Settat min 15 max 28
– Safi min 17 max 21
– Khouribga min 15 max 32
– Béni Mellal min 19 max 32
– Marrakech min 17 max 33
– Meknès min 15 max 31
– Fès min 15 max 32
– Ifrane min 12 max 25
– Taounate min 19 max 34
– Errachidia min 16 max 31
– Ouarzazate min 15 max 32
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 17 max 21
– Laâyoune min 16 max 30
– Es-Semara min 17 max 32
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 23 max 39
– Lagouira min 20 max 31
– Midelt min 14 max 29.