Météo. Température en baisse au Nord et rafales au Sud ce samedi 25 octobre avec des nuages bas généralisés

Le ksar d'Aït Ben Haddou, dans la province d'Ouarzazate.

- Nuages bas très denses avec formations brumeuses et bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Centre et les provinces sahariennes.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, le Sud-Est et la vallée de Moulouya.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les versant Sud-Est, l’extrême Sud des provinces sahariennes et localement sur le Haut Atlas avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/28°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur les plaines Nord et Centre et en hausse à stationnaire partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit , et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 25 octobre 2025 :

– Oujda min 15 max 35

– Bouarfa min 14 max 29

– Al Hoceima min 18 max 28

– Tétouan min 18 max 28

– Sebta min 18 max 27

– Mellilia min 19 max 26

– Tanger min 17 max 26

– Kénitra min 17 max 23

– Rabat min 16 max 23

– Casablanca min 18 max 23

– El Jadida min 19 max 23

– Settat min 15 max 28

– Safi min 17 max 21

– Khouribga min 15 max 32

– Béni Mellal min 19 max 32

– Marrakech min 17 max 33

– Meknès min 15 max 31

– Fès min 15 max 32

– Ifrane min 12 max 25

– Taounate min 19 max 34

– Errachidia min 16 max 31

– Ouarzazate min 15 max 32

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 17 max 21

– Laâyoune min 16 max 30

– Es-Semara min 17 max 32

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 23 max 39

– Lagouira min 20 max 31

– Midelt min 14 max 29.