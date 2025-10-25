Société

Météo. Température en baisse au Nord et rafales au Sud ce samedi 25 octobre avec des nuages bas généralisés

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 25 octobre 2025:

Le 25/10/2025 à 05h59

- Nuages bas très denses avec formations brumeuses et bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Centre et les provinces sahariennes.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, le Sud-Est et la vallée de Moulouya.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les versant Sud-Est, l’extrême Sud des provinces sahariennes et localement sur le Haut Atlas avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/28°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur les plaines Nord et Centre et en hausse à stationnaire partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit , et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 25 octobre 2025 :

Oujda min 15 max 35

Bouarfa min 14 max 29

Al Hoceima min 18 max 28

Tétouan min 18 max 28

Sebta min 18 max 27

Mellilia min 19 max 26

Tanger min 17 max 26

Kénitra min 17 max 23

Rabat min 16 max 23

Casablanca min 18 max 23

El Jadida min 19 max 23

Settat min 15 max 28

Safi min 17 max 21

Khouribga min 15 max 32

Béni Mellal min 19 max 32

Marrakech min 17 max 33

Meknès min 15 max 31

Fès min 15 max 32

Ifrane min 12 max 25

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 16 max 31

Ouarzazate min 15 max 32

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 17 max 21

Laâyoune min 16 max 30

Es-Semara min 17 max 32

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 23 max 39

Lagouira min 20 max 31

Midelt min 14 max 29.

