© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Deux mineurs et un quinquagénaire ont été placés en détention préventive par le juge d’instruction de Marrakech pour viol de deux sœurs mineures. Les victimes venaient de perdre leur mère, atrocement assassinée. Les deux accusés sont les fils de la complice du meurtrier.

Un juge des mineurs et un juge d’instruction près la Cour d’appel de Marrakech ont décidé, lundi dernier, de placer en détention deux individus dans la prison de Loudaya et un troisième dans un centre de détention pour mineurs. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 1er octobre, que les trois prévenus sont poursuivis pour le viol de deux sœurs mineures qui venaient à peine de perdre leur mère, tuée sauvagement par son ex-amant. Ce qui est encore plus terrifiant, c’est que les deux accusés mineurs s’avèrent être les fils d’une complice impliquée dans cet assassinat.

Les faits remontent à jeudi dernier, quand les deux sœurs, âgées respectivement de 10 et 12 ans, se sont présentées devant les services de la gendarmerie de Sidi Mokhtar pour déclarer qu’elles avaient été victimes de viol. Les enquêteurs ont entendu les déclarations des deux filles et consigné leurs plaintes dans des procès-verbaux avant d’aviser le parquet. Les mis en cause, en l’occurrence les deux mineurs précités et un homme d’une cinquantaine d’années, qui a agressé sexuellement la fille âgée de 12 ans, ont été rapidement localisés et interpellés par les gendarmes. Ils ont été interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, avant que le quinquagénaire ne soit placé en garde vue et les deux mineurs sous contrôle judiciaire.



Le quotidien Al Massae rapporte que les accusés ont été déferrés devant le parquet compétent près la Cour d’appel de Marrakech. Après les avoir auditionnés, le procureur du roi a ordonné leur déferrement devant un juge d’instruction et un juge des mineurs qui les ont poursuivis en état d’arrestation. La date de leur audition a été fixée au mercredi 21 octobre, jour où les trois inculpés seront soumis à une enquête plus approfondie. Il faut rappeler que les éléments de la gendarmerie de Sidi Mokhtar sont arrivés à élucider deux affaires en une semaine. Il s’agit de l’assassinat d’une femme à Ouled Azzouz et du viol, quelques jours plus tard, de ses deux filles mineures par les deux fils d’une complice du meurtrier.