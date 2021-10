Une vague de cambriolages nocturnes de plusieurs établissements scolaires, dans la ville de Marrakech, a mis le corps des services sécuritaires et des autorités locales en état d’alerte. Pas moins de six établissements scolaires ont été dévalisés depuis la rentrée scolaire, dans différentes zones de la ville. Il s’agit du Lycée Salaheddine El Ayoubi dans le quartier El Massira II, du collège Chrif Al Idrissi dans le quartier Azli relevant de l’arrondissement communal de Ménara, des Lycées Sahnoun et Ibn Sina dans l’arrondissement communal de Guéliz et du Lycée Koutoubia dans l’arrondissement communal de Marrakech-Médina. La dernière cible de ces cambrioleurs nocturnes a été, à l’aube de mercredi dernier, le Lycée Sidi Abderrahmane, dans le quartier Hay Hassani relevant de l’arrondissement communal de Menara.

Des équipements, des fournitures de bureau, des dossiers, des documents administratifs et d’autres accessoires ont été volés par ces pickpockets qui ont cassé les vitres de certaines salles et bureaux de l’établissement scolaire pour y accéder, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 26 octobre.

Au collège Chrifi Al Idrissi, les cambrioleurs ont mis la main sur des ordinateurs et une somme d’argent subtilisée dans le bureau de l’économe de l’établissement, précisent les sources du quotidien. Et d’ajouter que dans le Lycée Salaheddine Al Youbi, le butin se compose des ordinateurs et fournitures de bureau.

Les caméras de vidéo-surveillance du dernier cambriolage du Lycée Sidi Abderrahmane montraient un individu cagoulé se faufilant, vers six heures du matin, par la fenêtre d’une salle et tentant par la suite d’entrer par effraction dans un bureau où des ordinateurs étaient installés, avant de casser une porte en bois pour accéder à un autre bureau où il a mis la main sur une imprimante et autres matériels.

Alertés, les services sécuritaires ont débarqué sur les lieux, ont procédé aux premiers constats d’usage et ont recueilli les témoignages et les déclarations des responsables de l’établissement dans des procès-verbaux. De même, une équipe de la police technique et scientifique a relevé les empreintes digitales sur le lieu du crime. Ces empreintes serviront d’outil d’identification rapide des cambrioleurs dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent.