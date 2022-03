© Copyright : DR

Kiosque360. La tribune d’honneur du complexe Mohammed V s’est transformée en foire d’empoigne, lors du match Maroc-RDC, quand des intrus et un parlementaire, sans scrupules, se sont accaparés les places des invités officiels. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

«Des hommes politiques et des parlementaires, proches des décideurs de la FRMF, ont transformé la tribune d’honneur et les places VIP du complexe Mohammed V en un désordre indescriptible lors du match qui a opposé, mardi dernier, le Onze national à son homologue congolais».

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 31 mars, que même les terrains les plus modestes n’ont jamais connu une telle anarchie. Le comportement de ces individus a irrité le président de la FRMF, Fouzi Lekjae, surtout qu’ils se sont présentés comme étant ses proches. Mais c’est un parlementaire qui n’a aucun rôle dans l’organisation ou la gestion au sein de la FRMF qui a battu le record de placer des enfants, des femmes, des proches de la famille et des voisins dans des sièges qui ne leur étaient pas réservés.



C’est ce qui a, d’ailleurs, poussé plusieurs spectateurs dont les sièges ont été squattés par ces intrus à protester vivement contre les organisateurs. Le ministre de l’Éducation nationale et des sport Chakib Benmoussa, qui était accompagné par le secrétaire général de son département, n’a pas pu trouver non plus une place.

Assabah affirme qu’il a fallu l’intervention de Fouzi Lekjae pour lui trouver un siège tandis que le président de la fédération de football du Congo démocratique est resté debout. Pourtant un ex-ministre et secrétaire général d’un parti politique a rapidement trouvé son siège en recourant aux «services » de ce parlementaire qui faisait la pluie et le beau temps en chamboulant toute l’organisation qui a été mise en place.

Ainsi, la tribune d’honneur et les sièges VIP se sont transformés en une foire d’empoigne après que des fils et des filles de personnalités influentes ont occupé les places des invités officiels. Une anarchie qui a failli causer l’étouffement du ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, suite à une bousculade au moment où il s’apprêtait à descendre vers la pelouse pour fêter la qualification de l’équipe nationale pour la phase finale du Mondial 2022 au Qatar.