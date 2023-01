Les pharmaciens prévoient des sit-in à Rabat et à Casablanca, voici pourquoi

Les pharmaciens ont tenu, jeudi 2 septembre 2021, un sit-in pour réclamer l’annonce de la date de tenue des élections visant la restructuration du Conseil régional des pharmaciens d’officine du Sud (CRPOS).

Les pharmaciens ont de plus en plus de mal à cerner les raisons du retard des élections des deux Conseils régionaux des pharmaciens d'officine du Nord et du Sud et de l’Ordre national des pharmaciens. Ils ont annoncé des sit-in pour décrier ce retard.

Les pharmaciens tiendront un sit-in le 23 janvier à Rabat, devant la Maison du pharmacien, et le 30 janvier à Casablanca, devant le Conseil régional des pharmaciens d'officine du Sud. Objectif: réclamer l’annonce de la date des élections visant la restructuration des deux Conseils régionaux des pharmaciens d'officine du Nord et du Sud ainsi que de l’Ordre national des pharmaciens. Contacté par Le360, Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d'officine, indique que ces reports ne peuvent continuer. Il rappelle que les deux conseils régionaux n’ont pas organisé les élections de mi-mandat, qui auraient dû avoir lieu en 2017, ni celles de fin de mandat, qui auraient normalement dû être organisées en 2019, comme stipulé par les articles 7 et 28 du Dahir instituant l’Ordre des pharmaciens. Selon l’article 7 du Dahir portant n°1-75-453 instituant un Ordre des pharmaciens, les membres des Conseils sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. La première tranche des membres sortants est désignée, par voie de tirage au sort, à l’expiration de la 2e année qui suivra l’élection. Les pharmaciens réclament une nouvelle loi Quant à l’article 28, il stipule que le Conseil national élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement des différents conseils et de la moitié de ses membres élus, un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. «Maintenant, on demande au ministère de la Santé d'user de l'article 13 qui lui confère le droit de dissoudre ce conseil et de mettre en place une commission provisoire, dont la mission principale est d'organiser les élections dans un délai de trois mois après sa nomination», ajoute Lahbabi. La non-tenue des élections des instances représentatives des pharmaciens implique que ceux-ci perdent leur légitimité à dialoguer avec la tutelle. «Cette illégitimité impacte directement la profession de telle sorte que cette dernière n'est pas consultée par rapport aux projets de loi qui la concernent. D’où l’importance de fixer des dates de tenue des élections visant la restructuration des deux Conseils régionaux des pharmaciens d'officine du Nord et du Sud et de l’Ordre national des pharmaciens», conclut le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d'officine.

Par Hajar Kharroubi