La première étape des essais cliniques du vaccin chinois, dont le Maroc est partenaire, vient de prendre fin. Et c'est une réussite, puisque le vaccin n'a pas eu d'effets secondaires sur les personnes qui ont participé à ces essais, précise le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du lundi 28 septembre.



D'après le quotidien, au moins 600 Marocains se sont portés volontaires pour se faire inoculer le vaccin pendant cette première étape. L'étape suivante, la deuxième, de la troisième phase des essais cliniques, sera lancée à partir de cette semaine, affirme le quotidien.



Al Ahdath Al Maghrebia rappelle que ces expériences sont supervisées par trois commissions indépendantes. Une commission internationale, une commission nationale qui relève du ministère de la Santé et une troisième commission composée des experts du laboratoire chinois Sinopharm qui a développé ce vaccin. Ces essais sont menés dans un cadre légal relativement récent qui offre toutes les garanties de sécurité et de protection sanitaire et légale aux personnes volontaires qui y participent, précise Al Ahdath Al Maghrebia.



C'est la dernière phase dans le développement d'un vaccin, souligne le quotidien, puisqu'elle intervient juste après la phase des essais précliniques. La troisième phase des tests permet ainsi de mieux connaître les effets secondaires du vaccin et qui n'auraient pas été identifiées au cours des deux premières étapes des essais. Il est également question, pendant cette ultime étape, de tester l'efficacité du vaccin et sa capacité à stimuler le système immunitaire des personnes contaminées afin de neutraliser le virus.



Cette dernière phase est supervisée par une équipe chinoise multidisciplinaire relevant du laboratoire Sinopharm, précise le quotidien. Et pour mieux cerner les capacités de ce vaccin, un échantillon du sang des Marocains ayant participé à la deuxième étape de cette dernière phase, sera emmené en Chine pour y subir une panoplie de tests. Ces échantillons seront notamment exposés au virus pour vérifier la capacité du système immunitaire des volontaires marocains à le combattre et le neutraliser.



Selon Al Ahdath Al Maghrebia, si cette étape s'avère concluante, le vaccin développé par Sinopharm sera produit également au Maroc et sera même commercialisé dans les pays voisins et dans le reste de l'Afrique. Il sera produit par le laboratoire Sothema, précise le journal. Les essais de l'étape suivante seront réalisés au CHU Ibn Rochd de Casablanca et au CHU Ibn Sina et à l'Hôpital militaire de Rabat.



Les personnes qui se portent volontaires pour ces essais ne passent généralement qu'une demi-heure dans le laboratoire. Elles seront néanmoins amenées à faire des prises de sang dans le cadre d'un protocole prédéfini. Il leur est également demandé d'alerter les services de suivi et de contrôle de l’opération au cas où elles auraient noté un quelconque effet indésirable ou suspect.