L’aventurière et championne d’alpinisme marocaine, Bouchra Baibanou, a réussi à gravir, jeudi 28 avril 2022, le sommet de l’Annapurna dans l’Himalaya, qui culmine à 8.091 mètres.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Bouchra Baibanou, qui a réussi l’exploit de hisser haut le drapeau marocain au sommet de l’Annapurna dans l’Himalaya.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à Bouchra Baibanou pour cet honorable exploit et ses sincères vœux de davantage de succès dans son brillant parcours d’alpiniste.

Le Roi salue aussi les grands efforts déployés par Bouchra Baibanou pour réaliser des meilleures performances dans l’alpinisme, reflétant en cela sa volonté et détermination connues à honorer la femme marocaine et à consacrer sa présence distinguée aux niveaux continental et international.

Bouchra Baibanou est la première marocaine à gravir les Sept Sommets, le Kilimanjaro en Afrique (2011), l'Elbrouz en Europe (2012), l'Aconcagua en Amérique du Sud (2014), le Mont McKinley en Amérique du Nord (2014), les Pyramides Carstens en Espagne (2015), l’Everest en Asie (2017) et le Vinson en Antarctique (2018).