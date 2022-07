© Copyright : Fadel Senna / AFP

Kiosque360. Les autorités locales ont entamé la distribution d’aides financières au profit des victimes des derniers feux de forêt qui ont touché les régions Nord. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Sur instructions royales, des aides financières ont commencé à être distribuées au profit des victimes des derniers feux de forêt qui ont touché les régions Nord du royaume, et particulièrement les alentours de la ville de Larache.

Dans son édition du lundi 1er août, Al Akhbar rapporte qu’une délégation de haut niveau s’est déplacée, ces derniers jours, dans les zones sinistrées de la région, afin de distribuer des aides financières au profit des propriétaires de maisons détruites par les feux. Cette délégation comptait dans ses rangs le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohamed Mhidia, le président du conseil régional, Omar Moro, le gouverneur de la province de Larache, El Alamine Bouassam, et le directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyousfi.

Comme l’indique Al Akhbar, cette première vague de distribution d’aides financières entre dans le cadre de la mise en application des engagements pris par le conseil régional, dans le sillage de la convention-cadre pour la mise en œuvre d’une série de mesures urgentes visant à atténuer l’impact des incendies de forêt. Cet engagement porte sur un montant total de 290 millions de dirhams, avec pour objectif de soutenir l’activité agricole, les forêts et la population touchée.

Dans le cadre de cette convention, ajoute le quotidien, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’est engagée à contribuer à hauteur de 8 millions de dirhams pour le financement, la réfection et la mise à niveau de plus de 180 maisons. Sur celles-ci, 150 habitations se trouvent dans la province de Larache. De même, les autorités locales ont procédé à la création de plusieurs commissions dont le rôle sera d’assurer le suivi et l'accompagnement de cette opération afin que les habitations soient prêtes à accueillir leurs occupants le plus tôt possible.

Des données rendues publiques à l’occasion du début de cette opération font état, selon Al Akhbar, de la mise en place d’un plan d’action construit autour de 5 piliers. Ces derniers concernent le soutien des victimes des feux de forêt à travers la réfection et la mise à niveau de leurs habitations, l'atténuation de l’impact sur les éleveurs de bétail et les apiculteurs, l'organisation d'opérations de reboisement et de remise en valeur des arbres fruitiers touchés, la réalisation des projets de développement économique intégré et la création de plus de 1.000 opportunités d'emploi supplémentaires dans les zones touchées.