© Copyright : DR

Kiosque360. En ce premier jour du mois sacré, la «tramdina» sévit de nouveau. De Casablanca à Safi en passant par Marrakech et Sidi Bouzid, elle aura coûté la vie à au moins 5 personnes. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

La «tramdina» est souvent source de beaucoup de violences et de malheurs. Elle revient chaque mois de ramadan comme un leitmotiv. Ce ramadan 2022 ne déroge pas à la règle. Elle a coûté la vie à au moins 5 personnes en ce premier jour du mois sacré dans différentes villes du Royaume, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du 5 avril.



Les habitants du douar El Bahara, près de la station balnéaire Sidi Bouzid, en ont fait les frais ce dimanche. A peine ont-ils rompu leur jeûne qu’ils ont sursauté à la découverte d’un double meurtre, dont les victimes sont une épouse et son amie. Le mari, auteur du crime, a tenté de se suicider en se jetant du deuxième étage.

Dans les détails, le quotidien Assabah rapporte qu’un cri d’une fille est venue perturber la quiétude après la prière d’Al Maghrib. Alors qu’ils étaient en train de rompre leur jeûne, les riverains ont entendu la fille hurler: «mon père a tué ma mère et son amie». Un cri qui a poussé les habitants à abandonner leur ftour et à se dépêcher vers la scène du crime.

Il était 19h45 quand les habitants du douar se sont tous retrouvés en face du domicile. Selon le journal, ils étaient choqués par la tentative de suicide du mari a entraîné des ecchymoses au niveau de la tête et des fractures au niveau de la colonne vertébrale.

A Marrakech, un guide touristique non-autorisé a assené des coups de couteau à son compagnon, lui aussi guide touristique, dans la médina de la ville ocre, suite à un différend sur un morceau de shira. Si le premier a réussi à prendre la fuite, le second, lui, a été transféré aux urgences du CHU de Marrakech, où il a rendu son dernier souffle.

Toujours selon le quotidien, la ville de Safi était, elle aussi, le théâtre d’un crime odieux en ce premier jour du mois sacré. Un homme âgé de 39 ans a tué son épouse, suite à un conflit conjugal. D’après les sources d’Assabah, la défunte avait quitté le foyer conjugal depuis plusieurs semaines, en raison de conflits avec son conjoint.

La ville de Casablanca n’était pas en reste en ce premier jour de ramadan. Dans le quartier Errahma, une femme divorcée a fait les frais d’une «tramdina». A l’origine du crime, un homme qui lui avait prêté de l’argent. Une somme que la victime n’était pas capable de rembourser.