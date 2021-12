© Copyright : DR

Kiosque360. Les éléments de la police judiciaire de Tétouan ont arrêté, mercredi, deux individus soupçonnés d’avoir commis plusieurs cambriolages d’agences de transfert d’argent et de change à la Colombe blanche et à Martil. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les services de police de Tétouan ont arrêté, le mercredi 1er décembre, deux individus soupçonnés d’être les auteurs de plusieurs cambriolages d’agences de transfert d’argent à Tétouan et Martil. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 3 décembre, que les deux mis en cause étaient recherchés depuis quelque temps par la police. Il ont été poursuivis et arrêtés quelques instants après leur dernière tentative de braquage.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux prévenus, âgés de 29 et 31 ans, n’avaient aucunement les profils de braqueurs endurcis, ni même de petits délinquants. Ils n’avaient aucun antécédent judiciaire et semblaient tout à fait intégrés, l'un travaillant comme serveur dans un café et l'autre comme marbrier. Pourtant, à Martil, ils ont tenté de cambrioler une agence de change en brisant le vitrage anti effraction et en menaçant une employée avec une arme blanche.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’après avoir échoué dans leur tentative, les deux individus ont pris la fuite à bord d’une voiture en direction de Tétouan. Il n’iront pas loin puisqu’ils seront arrêtés avant de disparaître dans la nature. Leur audition par les éléments de la police judiciaire a permis de découvrir qu’ils n’en étaient pas à leur premier braquage dans la région. Ils ont avoué qu’ils avaient cambriolé une agence de transfert d’argent et échoué dans deux tentatives à Tétouan à la fin du mois de novembre.



Les perquisitions effectuées aux domiciles des deux suspects ont permis de saisir des vêtements et des cagoules qu’ils utilisaient au cours de leurs méfaits. La police a saisi, en outre, des armes blanches ainsi que d’importantes sommes d’argent susceptibles de parvenir de leurs activités criminelles.

Il faut rappeler que le phénomène des tentatives de braquage de ces agences a commencé à prendre de l’ampleur à Tétouan, même si dans la majorité des cas la police parvient à les arrêter. En revanche, les cambriolages de banques et d'agences de change à Tanger se sont multipliés avec un mode opératoire digne des braqueurs les plus endurcis.