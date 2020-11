A l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), à Rabat, les étudiantes sont nettement plus nombreuses que les étudiants.

© Copyright : DR

Plus d'étudiantes que d'étudiants peuplent les campus des deux établissements de formation placés sous la tutelle du département de la Communication. Explications.

Sur les 286 étudiant(e)s inscrits en 2020 à l’Institut supérieur de l’information et la communication (ISIC), on retrouve 224 étudiantes, soit 78% de l'effectif total. Même tendance à l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC), où les étudiantes inscrites sont au nombre 112, sur un contingent total de 164 étudiants. C’est ce qui ressort des chiffres présentés par le ministre de la Communication, lors de la présentation de son budget sectoriel.

Ces deux établissements de formation, placés sous la tutelle du département de la Communication, ont connu au courant de l’année quelques réaménagements, tant sur le plan de leurs infrastructures qu’au niveau pédagogique.

A l’ISIC par exemple, deux nouveaux masters ont été instaurés: «Communication politique et sociale» et «Communication, migration et développement durable».

Un centre pour le cycle de doctorat, ainsi qu'un laboratoire de recherche ont par ailleurs été construits, et plusieurs équipements audiovisuels, nécessaires à la formation des étudiants, ont été acquis.