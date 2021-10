© Copyright : Dr

Kiosque360. Les habitants du quartier Zaitoune, à Khouribga, ont été secoués par la découverte, dans une benne à ordures, du cadavre d’un jeune homme à la gorge tranchée.

Les habitants de la ville de Khouribga ont été secoués, ce mardi, par la découverte du cadavre d’un jeune homme, âgé d’une trentaine d’années et abandonné à l’intérieur d’une benne à ordures, dans le quartier Zaitoune. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du 6 octobre, que cette macabre découverte a mis en alerte les services de police et les autorités locales qui se sont rendus sur les lieux en compagnie d’une unité de la police scientifique et technique.

C’est un habitant qui a découvert le corps du jeune homme, tôt le matin, quand il a voulu déposer ses déchets ménagers dans la benne à ordures. Il a tout de suite compris qu’il s’agissait d’un crime quand il a aperçu une profonde blessure au niveau du cou de la victime. L’homme a tout de suite averti le gardien de nuit du quartier qui a, à son tour, informé la police. Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont placé un cordon de sécurité pour éviter que les badauds ne polluent la scène de crime.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le constat préliminaire a montré que ce trentenaire avait été égorgé avec un objet contondant. Les enquêteurs estiment que le crime a été commis ailleurs, avant que le corps ne soit déposé dans la benne à ordures. Les investigations de la police judiciaire, ainsi que les prélèvements d’empreintes de la police scientifique, ont permis de déterminer l’identité de la victime.

J. Ch résidait dans le quartier Labiout et venait de sortir de prison, il y a à peine quelques jours. Plusieurs services ont été chargés de cette enquête sur ordre du procureur général du roi, pour élucider ce crime. Les enquêteurs ont déjà identifié plusieurs individus qui étaient en relation avec la victime et dont les auditions pourraient faire avancer l’enquête.