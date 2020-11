© Copyright : DR

Kiosque360. Des malfrats ont réussi, aux environs de Kénitra, à escroquer des hommes d’affaires en leur faisant croire qu’ils cherchaient à convertir en dirhams des millions d’euros trouvés dans une caisse rejetée par la mer.

Les éléments de la gendarmerie royale de Moulay Bousselham, dans la province de Kénitra, ont démantelé une bande criminelle spécialisée dans le kidnapping, la séquestration d’hommes d’affaires et l’extorsion d’argent avec violence. Les agresseurs avaient fait croire à des commerçants et promoteurs immobiliers que la mer avait rejeté une caisse pleine d’euros, après le naufrage d’un bateau. Ils ont ainsi prétendu vouloir les convertir en dirhams sans éveiller l’attention de la police et de la gendarmerie. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 19 novembre, qu’un commerçant a informé la gendarmerie du fait qu’un individu l’avait contacté pour lui proposer l’achat de millions d’euros. Suspicieux, le commerçant s’était en effet méfié de cette offre, d’autant qu’il connaissait bien la situation sociale de cet homme.

Les éléments de la gendarmerie n’ont pas attendu longtemps pour lui tendre un piège en accompagnant le commerçant à son rendez-vous, tout en se faisant passer pour des personnes désireuses d’acheter des devises. Arrêté, le suspect est rapidement passé aux aveux en déclarant que ses complices et lui avaient tissé ce scénario pour piéger les commerçants, les promoteurs immobiliers et les grands agriculteurs. Les malfrats prenaient contact avec les victimes par le biais d’une femme qui a, de même, été interpellée en compagnie de deux autres membres de la bande criminelle.

Le quotidien Assabah rapporte que l’enquête préliminaire a révélé l’existence d’autres victimes qui ont été kidnappées, séquestrées et dépossédées de leur argent. Le procureur du roi près la Cour d’appel de Kénitra a ordonné le déferrement des mis en cause devant la brigade de la gendarmerie de Souk El Arbaâ du Gharb pour complément d’enquête et audition des plaignants. Etant donné les ramifications dans cette affaire, le parquet général a prolongé la garde à vue des accusés de 72 heures, après avoir constaté que la liste des plaignants ne cessait d’augmenter dans plusieurs régions de la province de Kénitra.

Les membres de la bande criminelle se faisaient passer pour des petites gens qui ne pouvaient s’aventurer dans la ville de Kénitra pour convertir, à la banque, autant de billets d’euros en dirhams. Mais il est vraiment étonnant que des commerçants et des hommes d’affaires aient pu se faire piéger de manière aussi absurde. Les malfaiteurs sont poursuivis pour constitution de bande criminelle, vol et escroquerie. Quant aux commerçants, hommes d’affaires et promoteurs immobiliers, ils ont été victimes de leur naïveté déconcertante et de leur attirance pour le gain facile.