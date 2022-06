© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le nord du royaume, des objets tombés du ciel sous forme de boules de feu intriguent. Les théories autour de leur origine se multiplient. Cet article est une revue du presse des quotidiens Al Ahdath Al Maghribia et Al Akhbar.

C’est la grande intrigue de cette semaine. Des objets lumineux ont été aperçus dans le ciel dans plusieurs villes du Royaume et ils suscitent bien des interrogations. Les principaux quotidiens arabophones paraissant ce mercredi 22 juin s’y intéressent naturellement, et tentent d’y apporter des réponses.

C’est le cas par exemple d’Al Ahdath Al Maghribia et d’Al Akhbar. Ce dernier s’intéresse aux réactions qu'a suscité ce phénomène dans la ville de Tanger. Dans cette ville, beaucoup de citoyens ont rapporté avoir aperçu des objets tombés du ciel tard dans la nuit de lundi dernier. Ces objets ressemblent beaucoup à des coulées de feu dont l’origine est inconnue.

Sur les réseaux sociaux, écrit le journal, plusieurs vidéos et photos ont été publiées, attestant de ce phénomène inexpliqué. Face aux interrogations suscitées, certains ont tenté d’expliquer ce qui s’est passé par une chute de météorites qui auraient atterris au plein milieu de la mer méditerranée, ce qui les a rendues visibles depuis les villes du Nord du Royaume.

D’autres sont allés vers d’autres explications, penchant pour des restes de dernières capsules envoyées dans l’espace par la société «Space X». Les défenseurs de cette dernière théorie s’appuient sur le fait que cette société a envoyé au moins trois capsules dans le ciel ces trois derniers jours et que la vitesse avec laquelle tombaient les objets aperçus ressemblait plus à des restes de ces capsules que des météorites dont la vitesse aurait été bien plus supérieure. Une troisième hypothèse toute aussi difficile à prouver est également avancée. Elle concerne la chute d’une partie d’une fusée chinoise, la Chang Zheng 2F qui est utilisée dans le lancement de vols habités vers l’espace.

Pour Al Ahdath Al Maghribia, il semblerait que ce soit cette dernière hypothèse qui tiendrait le plus la route. En effet, le journal se réfère à des récits sur des médias espagnols qui s’appuient sur des sources officielles locales. Pour ces dernières, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait des restes de cette fusée et leur chute sur terre pouvait être aperçue des deux côtés de la Méditerranée.

Des chaînes spécialisées sur Youtube ont également confirmé cette version, en analysant les images des boules de feux aperçues cette nuit-là dans le ciel. Selon elles, c’est en entrant en contact avec l’atmosphère terrestre que les restes de cette fusée lancée début juin se sont transformés en de boules de feu, donnant ainsi ce spectacle céleste qui en a intrigué plus d’un. Pour ce qui est du point de chute finale de ces objets, il aurait eu lieu en pleine mer méditerranéenne, précisément entre les côtes algériennes et les côtes espagnoles.