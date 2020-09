© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Beni Makada est parvenue à arrêter, mardi dernier, un individu pour vol avec effraction…d’une unité médicale contenant des respirateurs réservés au patients Covid-19. Est-ce que ce monde est sérieux?

Il fallait le faire, mais sous l’emprise de la drogue tout, absolument tout, est permis. Le quotidien Al Akhbar dans sa livraison de ce vendredi 18 septembre relate en effet l'arrestation d'un individu par la police judiciaire du quartier Béni Makada de Tanger pour un présumé vol de respirateurs dans une une unité médicale réservée aux malades du Covid-19.

D’après le quotidien, ces vols ont eu lieu avec effraction, volonté de nuire à autrui et détérioration de biens publics. Le présumé coupable, qui plus est, se trouvait sous l'effet de stupéfiants quand il est s’attaqué à une unité médicale des services publics. Dans un état second, le braqueur a pris, toujours selon Al Akhbar, couvertures et équipements d’oxygénation des patients atteints du coronavirus dans une ville qui manque de tout en la matière.

Après enquêtes et investigations, les fins limiers de la police nationale sont parvenus à identifier et appréhender le suspect, résidant quartier Ouriaghal à Tanger. Tous les équipements volés ont par ailleurs été saisis et restitués aux services publics.