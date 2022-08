Incendie de la forêt «Kodiat Tifour» près de M'diq: ouverture d'une enquête judiciaire approfondie

Dans un communiqué, le procureur général du roi près la Cour d'appel de Tétouan assure qu'il suit attentivement les investigations et recherches menées par la police judiciaire et fera montre d'intransigeance et de fermeté à l'égard de toute personne soupçonnée d'être impliquée dans l'incendie de la forêt «Kodiat Tifour».