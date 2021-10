© Copyright : DR

Kiosque360. Après deux semaines d’investigations, tous azimuts, les enquêteurs de la gendarmerie et du BCIJ ont localisé et interpellé le chauffard qui avait percuté et tué, le 13 septembre dernier, un gendarme près de Guercif.

Les investigations du commandement général de la gendarmerie de Rabat, en coordination avec ses services régionaux à Guercif et à Sidi bennour, ont permis de déterminer l’identité du chauffard qui avait tué un gendarme sur l’autoroute près de Taza.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 5 octobre, que le mis en cause avait percuté le gendarme le 13 septembre dernier avant de prendre la fuite. Ce drame avait mobilisé tous les agents d’autorité locale ainsi que les différents corps sécuritaires de la région.

Le Général de corps d’armée Mohamed Haramou a supervisé, personnellement, l’enquête en coopération étroite avec le bureau central des investigations judiciaires(BCIJ) de Rabat. Les recherches basées sur des enquêtes de terrain et des procédés scientifiques et techniques ont permis d’identifier le mis en cause et de l’interpeller dans la ville de Sidi Bennour. Selon certaines sources, les enquêteurs ont entamé leurs recherches à partir du témoignage d’une personne qui se trouvait près du lieu de l’accident qui leur a donné le signalement de la voiture du suspect.

Le quotidien Al Akhbar rapporte qu’après avoir coordonné avec la direction des autoroutes (ONDA) et après avoir effectué des expertises scientifiques et techniques les enquêteurs ont pu localiser et interpeller le chauffard près de Sidi Bennour. Les vérifications effectuées dans sa voiture ont permis de prélever des traces de sang qui, après analyse, se sont avérées identiques à l’empreinte génétique de la victime.

Forts de ces preuves irréfutables, les enquêteurs ont déféré, dimanche dernier, l’accusé devant le parquet général qui a décidé de le placer en détention préventive avant qu’il ne soit présenté devant la justice. Au cours de son interrogatoire le mis en cause a reconnu les faits tout en arguant qu’il n’avait pas pu distinguer l’uniforme du gendarme croyant, dit-il, qu’il était la cible d’une tentative d’agression et de vol sur l’autoroute.