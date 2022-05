© Copyright : DR

Kiosque360. Après plusieurs mois de silence, le compte anonyme "Hamza mon bb" signe son comeback sur Instagram en s’attaquant au chanteur Abdelhafid Douzi. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le sulfureux compte "Hamza mon bb" est de retour. Depuis 2016, ce compte animé de façon anonyme sur différents réseaux sociaux est à l’origine de plusieurs scandales. Après quelques mois de répit, le voilà de retour avec un comeback fracassant sur la Toile. Cette fois-ci, sa première victime n’est autre que le chanteur Abdelhafid Douzi.

Dans sa livraison du 24 mai, le quotidien Assabah se penche ainsi sur le retour de "Hamza mon bb" sur Instagram. Dimanche soir, ce compte a publié une série de "Story" sur le chanteur originaire d’Oujda. L’objectif de ces publications? Exposer Abdelhafid Douzi, en levant le voile sur une partie de sa vie privée, ainsi que ses aventures et conquêtes sexuelles.

Lors d’une émission télévisée, le chanteur s’est dit victime d’une "trahison légale", en référence au mariage de sa petite amie, qu’il a côtoyée des années durant. Celle-ci, selon ses dires, ne l’aurait jamais informé de cette décision surprenante. Un scandale, d’après le compte "Hamza mon bb" qui accuse Abdelhafid Douzi d’avoir exploité cette jeune femme.

Sur sa chaîne YouTube, le compte anonyme a publié un enregistrement sonore attribué à cette femme. A en croire l’enregistrement, le chanteur aurait exploité cette femme dans l’objectif de faire un buzz médiatique. Elle serait d'ailleurs prête à témoigner, à visage couvert cependant, de toutes les souffrances qu’Abdelhafid Douzi lui aurait infligées.

Toujours dans l’enregistrement sonore diffusé par "Hamza mon bb" et consulté par le quotidien Assabah, cette femme raconte les aventures sexuelles d’Abdelhafid Douzi, avant de citer des noms de femmes avec qui le chanteur aurait entretenu des relations sexuelles. Celles-ci seraient, selon la même source, des célébrités sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la jeune femme accuse Abdelhafid Douzi d’espionner son téléphone et de ne pas respecter sa vie privée, alors qu’aucune relation ne les lie désormais. En outre, elle raconte sur l'enregistrement sonore les souffrances psychologiques qu’elle a subies et continue de subir à cause du chanteur. Sa démarche, insiste-t-elle, n’est nullement intéressée par le buzz médiatique.

Ce que la jeune femme souhaite, c’est éloigner Abdelhafid Douzi de sa vie. Ce dernier n’a d’ailleurs pas encore réagi aux multiples publications du compte "Hamza mon bb". Lequel promet une nouvelle série de révélations plus fracassantes les unes que les autres sur Douzi, avant de s’attaquer à d’autres célébrités.