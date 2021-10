© Copyright : Adil Gadrouz-Le360

Suite à la décision du Maroc de suspendre ses vols aériens depuis et vers le Royaume-Uni, le gouvernement britannique a mis à jour sa travel advice (conseils sur les voyages). Explications.

Le gouvernement britannique a mis à jour hier, mercredi 20 octobre 2021, sa travel advice (conseils sur les voyages) pour le Maroc. Selon cette notice, l'accès au Maroc peut se faire via des pays tiers, tels que l'Espagne et la France et ce, malgré l'interdiction des vols au départ et à destination du Royaume-Uni.

"Le gouvernement marocain a annoncé la suspension pour une durée indéterminée des vols directs entre le Maroc et le Royaume-Uni (et l'Allemagne et les Pays-Bas) à compter du 20 octobre à minuit. Les voyageurs impactés par cette décision doivent contacter leur compagnie aérienne ou leur voyagiste pour obtenir des conseils sur les itinéraires alternatifs via des pays tiers (par exemple la France, l'Espagne) où les vols fonctionnent normalement", souligne cette notice.

"Vous devrez fournir la preuve que vous avez été complètement vacciné contre le Covid-19, avec la deuxième dose administrée au moins deux semaines avant le voyage, ou un résultat négatif au test PCR avant d'embarquer sur votre vol ou ferry vers le Maroc. Le résultat doit montrer que le test PCR lui-même a été réalisé au maximum 48 heures avant l'embarquement. Pour voyager en ferry, vous devrez également passer un test Covid-19 pendant le voyage", souligne le document.

"Les enfants de moins de 11 ans sont exemptés de l'exigence de test PCR pour l'entrée au Maroc. A votre arrivée au Maroc, il vous sera demandé de présenter un formulaire sanitaire", précise la travel advice britannique.

A titre de rappel, les Britanniques ont été confrontés à une nouvelle vague épidémique. Plus de 45.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont été recensés au cours de la dernière semaine.

De plus, le gouvernement britannique a indiqué, mardi 19 octobre 2021, "surveiller de très près" un nouveau sous-variant se propageant au Royaume-Uni, sans savoir pour l'heure s'il est plus contagieux que ses prédécesseurs. Le AY4.2 est un sous-variant du très contagieux Delta initialement apparu en Inde et qui avait provoqué une reprise de l'épidémie en fin de printemps et début d'été.