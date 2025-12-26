«Gagnons tous à être solidaires»: quand la Loterie Nationale célèbre l’élan collectif marocain

Dans un contexte national marqué par une dynamique collective forte et une fierté partagée, la Loterie Nationale lance une nouvelle campagne institutionnelle intitulée: «Gagnons tous à être solidaires». À travers un spot fort émotionnellement, l’institution met en lumière une valeur fondatrice de la société marocaine: la solidarité, pilier des grandes réussites humaines et sociales.

La nouvelle campagne de la Loterie Nationale s’inscrit dans une séquence nationale où les réussites, notamment sportives, ont ravivé un sentiment d’unité et d’enthousiasme populaire. Le spot puise dans cet imaginaire collectif pour rappeler une évidence souvent oubliée: aucune victoire n’est individuelle, toute réussite est le fruit d’un engagement partagé.

À travers des scènes évocatrices et des symboles fédérateurs, «Gagnons tous à être solidaires» met en parallèle l’effort collectif qui mène à la victoire et la solidarité quotidienne qui construit une société plus juste. Le message est clair: lorsque chacun apporte sa contribution, c’est toute la communauté qui gagne.

La solidarité au cœur de la raison d’être de la Loterie Nationale

Ce message résonne pleinement avec la mission fondamentale de la Loterie Nationale. Acteur institutionnel sous contrôle public, celle-ci a été créée pour offrir aux citoyens un cadre de jeu sécurisé et responsable, tout en luttant activement contre les jeux clandestins qui mettent en péril la santé, la sécurité et la stabilité financière des joueurs.

Au-delà de sa mission de régulation, la Loterie Nationale se distingue par un engagement unique: 100% des fonds générés sont reversés au profit d’actions sociales et solidaires. Jouer devient ainsi un acte de participation indirecte à des projets à forte valeur humaine, au service de l’intérêt général.

Quand jouer rime avec soutenir des causes à fort impact social et solidaire

L’un des messages forts du spot réside dans le rappel de l’impact concret de la solidarité portée par la Loterie Nationale. Les fonds générés sont redistribués au profit d’associations et de fondations qui œuvrent dans des domaines essentiels tels que la culture, le sport et le développement social et solidaire.

Chaque ticket se transforme en une contribution concrète au financement de projets à fort impact social et solidaire.

Un appel à faire de la solidarité un réflexe quotidien

Diffusé à la TV, à la radio et sur les plateformes digitales et réseaux sociaux, le spot «Gagnons tous à être solidaires» s’adresse à l’ensemble des citoyens. Il invite chacun à prolonger cet élan collectif au-delà des moments de victoire, en faisant de la solidarité un réflexe ancré dans la vie quotidienne.

Plus qu’une campagne, ce film réaffirme la vision de la Loterie Nationale: un jeu récréatif, responsable et utile, au service d’une société inclusive, durable et tournée vers l’intérêt collectif.

Le spot est également disponible sur la chaîne officielle de la Loterie Nationale sur YouTube.