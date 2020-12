© Copyright : DR

Kiosque360. La terre a de nouveau opposé, samedi dernier, les éleveurs nomades et les agriculteurs, dans la ville de Tiznit. Comme l’année dernière, la bataille a été âpre avant que les autorités locales n’interviennent pour promettre aux camps antagonistes une solution juste et sage.

Le spectre des affrontements entre les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires plane, une fois encore, sur la ville de Tiznit après les batailles sanglantes de l’année dernière. Les premiers revendiquent le droit de faire paître leur bétail sur les terres «vastes du bon Dieu», tandis que les seconds s’élèvent contre le piétinement par le cheptel de leurs champs cultivés. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 8 décembre, que le retour de la pluie et l’abondance de la végétation dans la région ont attiré les nomades, avec leurs chameaux et leur cheptel.

Le choc était inévitable entre le nomadisme pastoral, considéré comme une particularité de l'identité marocaine, et le sédentarisme des agriculteurs qui défendent les terres de leurs ancêtres. Les hostilités entre les deux clans ont commencé, samedi dernier, à l’issue d’une marche à laquelle ont participé femmes, enfants et personnes âgées de la commune d’Al Maadar Al Kabir. Les belligérants ont utilisé toutes sortes de projectiles à leur portée, notamment des pierres, projetées au lance-pierre. Les éléments de la gendarmerie ont eu du mal à séparer les deux camps antagonistes et s'en sont heureusement sortis sans aucune blessure.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la population d’Al Maadar Al Kabir est sortie pour exprimer sa colère contre l’afflux des nomades, l’implantation de tentes et la construction d’abris pour le cheptel. Une situation qui a empêché les agriculteurs d’entamer leur saison de labour, que ce soit avec les tracteurs ou avec les outils traditionnels. Les agriculteurs sédentaires ont été soutenus par des acteurs associatifs locaux, des élus et les membres de la Coordination Akal, qui ont essayé de trouver une solution pacifique à ce conflit. Les membres de ces associations ont déposé des plaintes auprès des responsables de la province pour qu’ils libèrent les terres cultivées occupées par des chameaux et le bétail des nomades.

Mais, disent-t-il, face au silence des autorités, les habitants ont organisé une marche en direction des zones où se sont répandus les troupeaux qui dévorent la végétation, sans que leurs propriétaires ne semblent se soucier des préjudices portés aux terres agricoles. Les autorités, qui ont réussi à circonscrire ces affrontements, ont promis aux protestataires de régler ce problème durant la semaine en cours. Une commission provinciale a été constituée sous la présidence du gouverneur de la province de Tiznit pour essayer de réglementer le pâturage pour les nomades, afin d’éviter d’autres affrontements avec la population locale.