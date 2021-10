© Copyright : DR

Des agents de la protection civile de Rabat ont réussi hier, mercredi 13 octobre, à repêcher une voiture dont le conducteur s’est précipitée dans la mer, depuis le haut de la falaise de la corniche de Rabat, pendant la soirée du vendredi 8 octobre, dans des circonstances restées mystérieuses.

Après plusieurs jours de recherches, des agents de la protection civile de Rabat, ont réussi à retirer des profondeurs de l'océan hier, mercredi 13 octobre, une voiture dont le conducteur s'y était précipité, vendredi 8 octobre dernier, dans des circonstances encore troubles.

Ayant observé la formation de bulles d’huile à la surface de l'eau, les équipes de protection civile ont finalement réussi à localiser et récupérer le véhicule, une Volkswagen Passat CC de couleur grise, retrouvée coincé entre des rochers de la zone dite Ank El Jabal, en face de la corniche de Rabat.

Depuis la soirée du vendredi 8 octobre dernier, moment du drame, des équipes de protection civile et des plongeurs, s'efforçaient de retrouver cette voiture engloutie sous les flots, mais les turbulences de la mer, et la tombée de la nuit, les ont empêchés d’engager les procédures de secours. Le lendemain matin, des agents de la Protection civile n'avaient pu, eux non plus, se rendre en mer, en raison des conditions météorologiques.

Il a fallu que les plongeurs brisent les vitres fermées et utilisent des scies électriques pour couper des parties du véhicule, afin d’exhumer le corps et le transporter à la morgue pour une autopsie.

Les informations issues de l’enquête, toujours en cours, confirment qu'il y avait bien un cadavre à bord de la voiture. Il s’agirait d’un homme de 57 ans, qui exerçait l'activité de surveillant général dans un lycée de Rabat.