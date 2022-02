© Copyright : DR

Le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) lance à partir de ce mercredi 23 février 2022, une campagne nationale de sensibilisation au don du sang. L’objectif étant d’assurer un approvisionnement en sang sécurisé pour un minimum de 7 jours.

Le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) organise à partir de ce mercredi 23 février 2022, une campagne de sensibilisation sur l’importance du don du sang, sous le slogan «le don de sang, la responsabilité de tous», indique un communiqué du ministère de le Santé et de la Protection sociale.

L’objectif de cette campagne nationale, dont le lancement aura lieu ce mercredi 23 et jeudi 24 février au siège de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) à Rabat, est d’encourager les citoyens à faire don de leur sang pour assurer un stock de sécurité de 5.000 poches, et maintenir sur l'ensemblee du territoire, un approvisionnement sécurisé en poches de sang, qui couvrira un minimum de 7 jours de besoins.

D’ailleurs, cette initiative du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) s’aligne conformément aux hautes directives du roi Mohammed VI, qui porte un grand intérêt aux actions de solidarité, et particulièrement à celles liées au don de sang, précisé le ministère dans son communiqué.

Cette campagne s’inscrit également dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, qui invite l’ensemble des citoyens à faire don de leur sang afin de sécuriser un stock national, et de ce fait répondre au besoin national en cette matière vitale.