Diapo-Vidéo. Des chiens maltraités dans les parcs à huîtres de Oualidia

close prev next © Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next









Au Maroc, les cas de maltraitance animale sont légion et les sévices ne sont pas que physiques. A Oualidia, ce sont les chiens qui souffrent le plus de cette situation. En effet, ces créatures animales se retrouvent torturées et malmenées dans les parcs à huîtres, où ils jouent le rôle de chiens de garde. Images.

La triste scène se passe à Oualidia. Jeudi 22 octobre, une militante pour l’environnement et amoureuse des animaux, surprend un chien attaché, jour et nuit, à une corde, en pleine lagune et au milieu d’un des parcs à huîtres de Oualidia. «Des chiens au milieu de l’eau, attachés sur des cageots d’huîtres, nuit et jour, dans le froid, dans la nuit, dans le soleil, seul pour garder les huîtres. Si la marrée est un peu plus forte, peut-être que le chien ne résistera pas... Voilà ce qui se passe à Oualidia», déplore la dame. C’est un traitement inhumain, un enfer et un supplice quotidien auxquels est soumis ce chien. Peureux et lacéré, est-il nourri? Est-il en sécurité? A-t-il le droit d’être ce qu’il est...un simple chien savourant sa liberté? La réponse est non, bien évidemment. Vidéos. 40 chats brûlés vifs à Safi: ce qu'il s’est passé et ce que prévoit la loi Dans la région de Oualidia, ligoter un chien à une cage en pleine lagune, et le laisser seul au monde, affrontant par moment une marée montante, pour surveiller et protéger des voleurs, les parages des parcs à huîtres, est une pratique très courante. En effet, plusieurs chiens vivraient dans ces conditions déplorables. Attachés à des cageots, jour et nuit, ils sont mal nourris et mal aimés. Aujourd’hui, le Maroc est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), une organisation intergouvernementale chargée de définir des normes de santé animale visant à améliorer la santé et le bien-être des animaux. Face à cette triste réalité, il serait temps d’agir, car humain ou animal, tous les deux ont le droit d’être aimés, appréciés et surtout bien menés et bien traités.

Par Yousra Adli