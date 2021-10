Hicham El Habti, président de l'UM6P, et Daniel Chamovitz, président de l'Université Ben Gourion, lors de la signature d'un protocole d'accord entre les deux institutions portant sur le développement durable et le changement climatique, le 12 octobre 2021.

© Copyright : L'Université Ben Gourion du Néguev - LinkedIn

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l'Université Ben Gourion du Néguev (BGU), en Israël, ont signé hier, mardi 12 octobre 2021, un protocole d’accord en vue de renforcer le partenariat entre les deux institutions sur les thématiques ayant trait au développement durable et au changement climatique.

Le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et Israël gagne désormais le terrain de la recherche scientifique fondamentale, de l’enseignement supérieur. L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), située à Benguérir, et l'Université Ben Gourion du Néguev (BGU), en Israël, viennent ainsi de définir les contours d’une collaboration autour de projets de recherches scientifiques portant sur le développement durable et le changement climatique.

La signature de ce nouveau protocole d’accord a été annoncée, ce mercredi 13 octobre 2021, par l'Université Ben Gourion du Néguev dans une publication sur le réseau social LinkedIn.

A cette occasion, le président de l'Université Ben Gourion, Daniel Chamovitz, a indiqué que son institution ainsi que l’Université Mohammed VI Polytechnique ont beaucoup de caractéristiques en commun.

"Les deux universités sont bien placées pour collaborer sur des projets en matière de développement durable et de changement climatique. Elles sont engagées à se développer dans un environnement "vert", et toutes les deux sont tournées vers l'international, afin d’apporter leur contribution à nos régions, nos pays et au monde", a-t-il précisé.

De son côté, Hicham El Habti, président de l'UM6P, a déclaré que les deux universités sont convaincues que la mise en commun des compétences des institutions scientifiques et technologiques des deux pays aura un impact majeur sur les populations tant aux niveaux local que régional.

"Nous sommes très confiants que notre partenariat avec l’Université Ben Gourion, l’une des principales universités de recherche d’Israël et parmi les leaders mondiaux en matière de durabilité et de nombreux autres domaines d’un grand intérêt pour UM6P, apportera des contributions majeures à notre programme de recherche", a-t-il indiqué.

BGU peut se prévaloir d'une expérience de 50 ans de recherches dans l'Ecole de la durabilité et du changement climatique. L'UM6P, quant à elle, a placé ces thématiques en tête de ses programmes de recherches et d'éducation, au sein de son Green tech institute (GTI), lancé l'année dernière, ainsi que de son Ecole des sciences de l'agriculture, de la fertilisation et de l'environnement (ESAFE), initiée en 2015.