Des pluies salvatrices à Casablanca: retour en images et explications de la Météorologie nationale

Des pluies sont tombées, ce jeudi 18 mai, à Casablanca ainsi que dans plusieurs régions du Royaume. Ceci, après plusieurs vagues de chaleur. Comment expliquer ce phénomène?

Interrogé par Le360, Houcine Youaabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), fait savoir que la situation météorologique au Maroc est actuellement marquée par une dépression en altitude associée à de l’air froid. Ce qui a généré des averses localement fortes, indique-t-il.

Notre interlocuteur précise que l’on a enregistré, durant les dernières 24 heures, plus de 36 mm de pluie à Ifrane, 20 mm de pluie à Chefchaouen, 19 mm de pluie à Meknès et 17 mm de pluie à Kénitra.

Toujours selon la même source, le temps restera pluvieux ce jour, avec des averses localement fortes dans le nord-ouest du pays, ainsi que dans les provinces de Sidi Bennour, d’El Jadida, d’El Hajeb, de Meknès, de Moulay Yacoub et de Sidi Kacem. Des pluies localement orageuses et fortes concernent les provinces d’Al Hoceima, de Chefchaouen, de Guercif et de Taourirt.

Il est prévu également qu’il pleuve vendredi dans les régions de l’Atlas, sur les plateaux d’Oulmès, dans le Rif, le Saïss, le sud de l’Oriental, tandis que quelques flocons de neige sont annoncés sur les sommets du Haut Atlas et du Moyen Atlas, ajoute Houcine Youaabed.