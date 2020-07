© Copyright : DR

Kiosque360. Des Marocains bloqués en Turquie ont refusé d’être rapatriés et demandent au consulat de prendre en charge leur hébergement. D’autres, qui ne remplissaient pas les conditions requises, ont voulu bénéficier de cette procédure alors qu’ils n’avaient même pas de documents d’identité.

Les responsables du consulat général du Maroc en Turquie ont été surpris par les réclamations on ne peut plus saugrenues de certains Marocains. Certains d’entre eux ont demandé que leur hébergement dans ce pays soit pris en charge par le consulat, alors même qu’ils avaient refusé de retourner au Maroc. D’autres ont demandé à être rapatriés alors qu’ils n’étaient pas concernés par les vols humanitaires réservés à ceux qui étaient bloqués par la fermeture des frontières. Dans un communiqué, le consulat souligne que ses services avait pris en charge l’hébergement et la nourriture de 2.800 concitoyens qui avaient épuisé toutes leurs ressources financières.

Le communiqué indique, par ailleurs, que les autorités marocaines ont organisé, depuis le 16 juin, 21 vols humanitaires pour les Marocains bloqués en Turquie, sachant que d’autres avaient préféré rester dans ce pays pour des raisons personnelles. Du coup, ajoute le même document, après la fin de ces vols humanitaires, il était normal que le consulat ne prenne plus en charge l’hébergement et la nourriture de ceux qui ont refusé de retourner au Maroc. Tout comme il était normal de ne pas rapatrier les personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de cette procédure exceptionnelle.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 20 juillet, que ce groupe qui ne remplissait pas les conditions nécessaires était composé de personnes qui n’avaient pas de documents d’identité. Il fallait donc s’assurer des identités en procédant à la prise d’empreintes, mais certains ont refusé de se plier à cette procédure. Ces réfractaires ont d’ailleurs manifesté devant le consulat général du Maroc, perturbant la circulation et empêchant leurs compatriotes résidant en Turquie de bénéficier des services consulaires.

Pourtant, les responsables du consulat se sont dits prêts à fournir des autorisations de circuler aux personnes dont les identités ont été confirmées par les autorités marocaines compétentes. Il faut rappeler que le consulat général du Maroc avait, dès le 23 mars, hébergé plus de 1.000 Marocains dans plusieurs hôtels d’Istanbul, après la suspension des vols aériens, pour circonscrire la propagation du coronavirus. Ces personnes ont bénéficié du logement et de la nourriture dans 479 chambres de 16 hôtels.