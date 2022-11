© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Le conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, réuni récemment en session extraordinaire du mois de novembre, a approuvé à l'unanimité une série de conventions à caractères économique, social et éducatif.

Présidée par le président du conseil de la région, El Khattat Yanja, en présence du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane El Jaouhari, cette session a été marquée par l’adoption de cinq conventions de partenariat.

Ainsi, les membres du conseil régional ont approuvé la convention relative à la réutilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage des ceintures vertes et des espaces verts à Dakhla, avec une enveloppe budgétaire de 35 millions de dirhams, dont la contribution financière du conseil est de l’ordre de 7 millions de dirhams, l'objectif étant de réduire la pression sur les eaux conventionnelles.

La station d'épuration de Dakhla est de type boues activées et le débit total qui sera traité afin d'être réutilisé dans l'arrosage des espaces verts et de la ceinture verte de la ville est de 10.000 m3.

De même, une convention spécifique relative à la viabilisation de la zone de Cintra pour le développement de l’aquaculture a été approuvée, nécessitant une enveloppe budgétaire de plus de 38,14 millions de dirhams.

Ce projet porté, par l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA), consiste à aménager et viabiliser le lotissement à terre dédié à l'aquaculture dans la zone nord de Cintra, en vue d'obtenir des lots de terrains viabilisés, permettant l'installation des bases à terre abritant les activités annexes aux fermes aquacoles.

Dans ce sillage, l'ANDA s'engage à appuyer le développement opérationnel du projet et sa mise en service et en exploitation par les porteurs des projets de fermes aquacoles.

Les membres du conseil ont aussi validé une convention cadre de partenariat entre la région de Dakhla-Oued Eddahab et l’Association marocaine d’études et de recherches pour le développement, ayant le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

Cette convention a pour objectif de contribuer à la diffusion de la connaissance scientifique dans les domaines relatifs au développement économique, technologique, social, environnemental et culturel de la région et de promouvoir le partenariat national et international entre les chercheurs, les experts et les organismes publics et privés.

Une autre convention de partenariat a été approuvée entre la région et l'Association Dakhla d'aide médicale et d'appui au transport médical d'urgence, afin d'améliorer les conditions de travail au service des urgences à l'hôpital Hassan II de Dakhla.

En outre, les membres du conseil ont adopté la convention de partenariat pour la construction de la route provinciale N°1103, sur une longueur de 90 km, au niveau de la commune rurale de Bir Anzarane, avec une enveloppe budgétaire de 110 millions de dirhams, dont la contribution du conseil est de l’ordre de 30 millions de dirhams.