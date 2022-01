Abdellatif Ouahbi et la délégation qui l'a accompagné se sont rendus dans le terrain qui va abriter le centre judiciaire de Bir Gandouz. A terme construit sur une superficie de 6000 mètres carrés, son coût sera de 7 millions de dirhams.

La création d'un centre judiciaire à Bir Gandouz (dans la province d’Aousserd) s'inscrit dans le cadre du rapprochement des services de justice de la population des Provinces du Sud du Royaume, conformément aux hautes directives du Roi Mohammed VI, a indiqué hier, samedi 22 janvier 2022, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

L’inauguration d'un centre provisoire de juge résidant «est un premier pas vers la mise en œuvre de la décision prise par le ministère, en coordination avec le pouvoir judiciaire et la présidence du ministère public, pour construire à l'avenir un tribunal à Bir Gandouz», a déclaré à la presse Abdellatif Ouahbi.

Le ministre était accompagné du premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, du procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, et du gouverneur du province d’Aousserd, Abderrahman Jouahri.

L'ouverture de ce centre provisoire vise à améliorer des conditions de travail des cadres judiciaires, à fournir des services de qualité aux usagers et à accompagner les efforts de renforcement de l'infrastructure judiciaire dans la province d’Aousserd en particulier, et la région de Dakhla-Oued Eddahab en général.

Cette future juridiction de proximité, sur deux étages, comprend notamment deux salles d’audience, un espace de détention, une salle d’archives, des bureaux front office et des bureaux réservés aux responsables judiciaires, aux magistrats et aux fonctionnaires. Elle sera également équipée d’une bibliothèque, d'une salle de formation, d'une salle de réunion, d’une salle de prières et une buvette.