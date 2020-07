© Copyright : DR

La préfecture de Tanger-Asilah est de nouveau frappée de plein fouet par la pandémie du coronavirus. 427 cas positifs y ont été enregistrés ce samedi 25 juillet. En cause, des foyers de contamination dans des unités industrielles et des quartiers populaires. Explications.

811 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du vendredi 24 au samedi 25 juillet, selon un bilan fourni par le ministère de la Santé. Plus de la moitié de ces infections ont été signalées dans la préfecture de Tanger-Asilah: 427 au total.

Ces nouveaux cas portent à 4.593 le nombre de cas de contamination au Covid-19 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, soit 21,97% du total des contaminations dans l’ensemble du territoire national, sachant que le nombre total des personnes testées positives au Covid-19 s’élève à 19.650 cas.

Selon la direction régionale de la Santé, le nombre de décès dans cette région du nord s’est élevé à 90 après les deux cas enregistrés à l’hôpital de Tanger. Les rémissions s’établissent à 3.261 personnes.

Foyers industriels

Selon des données obtenues par Le360, la plupart des cas de contaminations ont été enregistrés dans les zones industrielles de Tanger, dont notamment Gzenaya, Moghogha et Aouama-Al Majd.

Des usines de textile n’ont pas non plus été épargnées par le virus: durant cette semaine, on a recensé 221 cas parmi les employés et responsables.

Selon nos sources, les autorités locales, sous la direction du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, s’attellent à mettre en place un plan d’anticipation en prévision de l’Aïd Al-Adha afin d’éviter l’apparition de nouveaux clusters.

On a appris par ailleurs que plusieurs unités industrielles à Tanger vont fermer à l’occasion de la fête du sacrifice, accordant 15 jours de vacances à leurs employés.

Les quartiers populaires, ces autres clusters

Les quartiers populaires sont également devenus une source d’inquiétude. Le nombre de contaminations qui y sont signalées ne cesse d’augmenter. Mers El Kheir et Beni Makada sont les plus touchés. A lui seul, Beni Makada a enregistré 28 cas d’infection au virus, jeudi dernier, et qui ont été admis à l’hôpital de campagne sis près de la Forêt diplomatique.

Les quartiers de Moghogha, El Jirari et Souani sont logés à la même enseigne. Jeudi et vendredi derniers, ils ont totalisé 112 cas confirmés.

On impute cette explosion de cas de contaminations à la densité de la population dans ces quartiers, le fait qu'un nombre important de leurs habitants travaillent dans les zones industrielles, ainsi qu’au non-respect des consignes sanitaires.