Kiosque360. Le Royaume est décidé à freiner l’évolution de la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, les autorités sanitaires comptent sur des millions de doses de vaccin en provenance de Chine et d'Angleterre.

Les Marocains voient le bout du tunnel. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, le comité scientifique consultatif a fixé 12 semaines pour vacciner 65% des citoyens, soit 23,4 millions de personnes. Le vaccin sera ainsi administré à raison de 220.000 personnes par jour, sur deux phases, poursuit le quotidien. Pour rappel, l’administration de ce genre de vaccin se déroule en double inoculation, qui nécessite deux injections du même vaccin à intervalle de 21 jours.



Dans sa livraison du 20 novembre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le ministère de la Santé va recourir à deux vaccins Covid-19. Si le premier vaccin n’est autre que celui développé par le laboratoire chinois Sinopharm CNBG, le second sera celui d’AstraZeneca, développé par l’Université Oxford en Angleterre. De par les procédés de leur fabrication, ces deux vaccins sont considérés par les spécialistes comme traditionnels.



D’après le quotidien, le Royaume s’apprête à importer 10 millions de doses du vaccin chinois développé par Sinopharme à travers 10 vols en provenance de l’Empire du milieu, à partir des premiers jours du mois de décembre. D’autres vols en provenance d’Angleterre vont ramener, quant à eux, 17 millions de doses du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca. Objectif: permettre aux autorités sanitaires, chargées de la campagne massive de vaccination, d’enrayer l’évolution de la pandémie.



Dès l’arrivée au Maroc des premières doses du vaccin chinois, il sera transféré, à travers des véhicules dédiés, aux pharmacies régionales et provinciales relevant du ministère de la Santé. De là, le vaccin sera distribué aux hôpitaux de proximité, dont les cadres sanitaires vont superviser l’opération de vaccination.



Le journal rapporte par ailleurs que le ministère de la Santé a catégoriquement démenti, ce 19 novembre, les allégations sur l'acquisition d'un vaccin chinois anti-Covid-19 à 27 DH la dose. Le département dirigé par Khalid Aït Taleb a, en effet, qualifié d'“infondées” et de “fausses” les informations diffusées sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée prétendant que “le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 DH la dose” et que “le prix de vente aux citoyens n'a toujours pas été fixé”.